O bezumnom činu na Markovu trgu danas ne znamo ništa više osim da je 22-godišnji napadač počinio samoubojstvo, a da se ranjeni policajac, nasreću, oporavlja. O govoru mržnje, pozivima na nasilje koji su tome prethodili, i možda bili okidač za taj čin, a pogotovo o onome što je uslijedilo - nitko ni riječi. Dvije osobe koje obavljaju najvažnije državne dužnosti imaju druga posla. Prepucavaju se poput dva osnovnoškolca. I to u kojim okolnostima: nakon niza afera, u jeku koronakrize, trenutku odmrzavanja ovrha... frustracije u društvu rastu, siromaštvo. Idealan je to teren za porast govora mržnje. Umjesto da to spriječe, oni - svojim neodgovornim ponašanjem takvo stanje u društvu potpiruju. O toj nam je temi, koju je osjetio na vlastitoj koži, progovorio Bojan Glavašević. On je pokrenuo akciju "Dosta je mržnje".

Govor mržnje i prijetnje nasiljem svakodnevni su, bili anonimni ili ne. Zbog toga se mnogi pitaju je li se sumanuti čin na Markovu trgu mogao prevenirati. Krvavi pohod trajao je 18 sekundi, a reagiranja i prozivke ne prestaju gotovo tri tjedna.

Nedugo nakon samog čina neki su pokušali naći opravdanja, uključujući i političare. Ivan Penava rekao je: "Sada svaljivati sve na tu mladu osobu, a oprostiti sve grijehe struktura koji traju trideset godina, po meni je vrlo krivo", zaključio je.

Premijer i predsjednik u bespoštednoj svađi

Bunt ili luđaštvo ili kombinacija nečeg trećeg, činjenica je da ni premijer ni predsjednik države nisu doprinijeli smirivanju tenzija. Četiri dana nakon događaja predsjednik i premijer uspješno su skrenuli pozornost u traženju uzroka napada i tada je počeo njihov višednevni show i optužbe.

Predsjednik je prozvao premijera da je pedesetogodišnji muškarac koji ima seansu narikanja. Premijer ga je nazvao šmrkavcem, a predsjednik mu je uzvratio rekavši da ode mami ako ne može podnijeti pritisak. Plenković se požalio jer mu je spomenuta majka, a Milanović ga prozvao da je previše vremena proveo na kroasanima u Bruxellesu i Parizu te je, nakon prozivki da se drogira, rekao da nema novca za kokain.

Predsjednik traži sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost: ''Postoje teme oko kojih se naši stavovi razlikuju, ali kada je u pitanju moguća ugroza...''

Milanović Plenkovića nazvao jadnim pa otkrio: "Moja supruga je tamo prošla dvije minute prije napada"

Častili su se uvredama, ljudi s komentarima na mrežama, a s vremenskim odmakom reporter Provjerenoga Ivan Čorkalo pitao je premijera osjeća li se odgovornim zbog komentara na društvenim mrežama i govora mržnje.

"Dosta ste vi toga ukazali kao da je istina. Pitanje je, nije pitanje, vi ste svašta tu konstatirali što je netočno i neistinito. Postoje bitne razlike tko, što, u kojem trenutku govori i netko tko odgovara na nečije laži i neistine, navode ispod svih razina, što nije nešto što se može kvalificirati nekom prepirkom ili polemikom", rekao je Plenković.

Premijer tvrdi da polemika nije počela između dva čelnika dvije ključne institucije, već ona traje duže, a on zasigurno nije glavni akter tog sukoba.

Od predsjednika ovog tjedna na mjestima dostupnim za pitanja ni traga ni glasa. Nije odgovorio ni na pismeni upit, koji smo postavili i premijeru.

Podrška napadaču, nema osude čina

Dok je javnost bila usmjerena na njihovo prepucavanja, gotovo ispod radara prošla je i podrška kutinskog dogradonačelnika Bezukovu činu, no on o tome nije htio razgovarati pred kamerom

Na Facebooku je čak i otvorena grupa podrške Danijelu Bezuku. Kontaktirali smo ih želeći doznati zašto je to učinjeno, a dobili smo odgovor administratora grupe.

"Općenito držim da je mladim ljudima drage nacije potrebno predstaviti i drukčije svjetonazore. Moja grupa podrške nije u biti to. To je suglasnost s činjenicom Danijelova suicida. Taj bijes koji mlado momče dovede do toga pucati na zgradu i stražu glavnog organa izvršne vlasti države vapaj je mladog domoljubnog srca", stoji u odgovoru.

"Kad bi svatko tako, ne bi se brojale rupe od tanadi, nego preostalo kamenje na kamenju", dodao je administrator, nakon čega je stranica ubrzo i ugašena.

Bojan Glavašević – prvak u primanju uvreda

Ako netko zna što je govor mržnje i što su pozivi na nasilje, onda je to Bojan Glavašević, sin hrvatskog novinara Siniše Glavaševića, koji je ubijen i pokopan na Ovčari. Glavašević nam je pokazao i poruke koje je primao, a u kojima su mu vrijeđali majku.

"Bila je pred rastavom s Glavaševićem pa je pobjegla na sigurno u Republiku Srpsku. Poslije je došla u Hrvatsku te joj je Pupi uzeo sina na daljnji odgoj", stoji u objavi, a ispod nje je u odgovoru još jedan napad: "Osoba s takvom mržnjom i stavom u meni izaziva želju da mu opalim jednu pravu uličnu šamarčinu pa da mu protrese taj limitirani mozak."

Sudski vještak o napadaču s Markova trga: "Nije bio uvježban niti vičan oružju, ali je perfidno izmanipuliran"

Vlada oštro u borbi protiv radikalizacije: ''Govor mržnje nismo otkrili u ponedjeljak, ali granica je prijeđena''

Bojan Glavašević u politiku je ušao prije desetak godina. Postao je pomoćnik ministra branitelja, a tada je krenula i lavina uvreda.

"Glavnina i onaj najveći dio toga dogodio se s braniteljskim prosvjedom u Savskoj. Tu su baš bili pozivi na linč. Fred Matić i ja dobili smo policijsku zaštitu koja je trajala duže od godinu dana. Međutim, nitko od ljudi koji su mi prijetili nije dobio nikakav sudski epilog, koliko je meni poznato", rekao je Glavašević.

Prozivaju ga zbog rata, psuju ga i često to poprate pokličem ZDS u pismenom obliku: "Metak je predobar za takve, pohvatati i podaviti u Savi kao psiće jer to i jesu", jedan je od njemu upućenih komentara.

Prijave nisu urodile plodom

Ako bi se u mnoštvu komentara našao pokoji kojim bi mu se stalo u obranu, rezultata nije bilo. Nastavili su se pozivi u komentarima da mu se polome noge, da mu se puca u glavu iz neposredne blizine na Trgu bana Jelačića te da bi im Bog oprostio ubojstvo jer bi ubiti njega bilo dobro djelo. Čak ni otac, heroj i novinar, nije pošteđen.

"Moja je majka junakinja koja je sa 28 godina ostala sama sa mnom i brinula se o mojoj baki, tatinoj mami, u stranom gradu kad smo bili prognanici i ostali smo bez svega", ustvrdio je Glavašević nakon poruka napada na majku.

No sve što je ikada prijavio nije dalo rezultata. Kaže da to traje mjesecima, državno odvjetništvo ga pozove i kažu mu da je zapelo jer ne mogu dobiti podatke od Facebooka, a onda počinje suradnja s američkim Ministarstvom pravosuđa. Nakon mjeseci potrage sugeriraju mu da se nikada neće pronaći počinitelji. Neke su se stvari zaboravile, a zapravo nisu ni prestale.

I glumica Lana Barić bila je žrtva slične vrste virtualnog nasilja.

"Tu je počeo pakao. Počele su stizati poruke nevjerojatnih sadržaja, slikovne poruke, grozne, spolovila u erekciji, prijetnje i to je trajalo danima. 'Jugokomunistička k***a', da će me se pljunuti u facu, mahom da sam četnikuša i da se vratim odakle sam došla", prisjetila se glumica.

U njezinu slučaju krimen je bio što je pod upitnik stavila Thompsonov nastup na Trgu bana Jelačića na dočeku nogometne reprezentacije poslije osvojenog srebra na Svjetskom prvenstvu. Sve je prijavila policiji, ali uzalud.

"Da se bilo što napravilo i poduzelo u vezi s tim, vjerujem da bi me se informiralo. Osvrtala sam se na cesti iza sebe. Grozan osjećaj, bolan, a jednostavno mi je bilo nevjerojatno. I na kraju se stvarno počneš bojati za svoj život", dodaje.

No sve se očito može jer zbog jednog komentara usmjerenog prema premijeru, po kratkom je postupku opravdano uhićen 43-godišnjak koji je napisao da mu je "drago što Plenković nije likvidiran jer će tog g*****a on riješiti".

"Naravno da ću ga ubiti legitimno, dakle nakon što pukne puška. P. S. Za događaj na Markovu trgu odgovoran je upravo udbaški okot Plenković", stoji u objavi uhićenog muškarca.

Govor mržnje dehumanizira sugovornika

Opravdanja za zločin, za govor mržnje u javnom i virtualnom prostoru, psihologe uopće ne čude. Sve se godinama, kažu, generira kroz političku i socioekonomsku situaciju. Psihologinja Ida Juranić zato kreće od pretpostavke da je mentalno stanje Hrvata već narušeno.

"Govor mržnje može se koristiti kao manipulacija jer kada se usmjerava prema nekoj skupini, tada se stvara kohezija grupe i negativnih emocija, umjetna snaga i superiornost prema ostalima", objasnila je Juranić.

Podjele postoje. Baš Domovinski pokret koji je prozvao premijer, ping-pong na relaciji Pantovčak - Banski dvori nisu neskloni proglasiti igrokazom da se zamagle pravi problemi - afere vjetroelektrane, Janaf, COVID kriza, odmrzavanje ovrha, pokušaj ubojstva... A za sve ili optužuju jedan drugog ili sve ostale.

Juranić ističe da su dijalog, dogovor i tolerancija ono što bi trebalo biti važno, a to je nešto što u politici nedostaje. Bojan Glavašević zbog toga je pokrenuo kampanju na Facebooku "Dosta je mržnje".

"To je govor kojemu je cilj dehumanizirati sugovornika i na taj način – kad on nije čovjek, kad za njega ne vrijede ljudska prava – onda je opravdano svako drugo nasilje koji treba riješiti problem koji ta osoba predstavlja. Dehumanizacija koja legitimira nasilje sfera je kaznenog djela", zaključio je Glavašević.

Po pitanju ovoga i policija je nemoćna, što vide i građani koji prijetnje i govor mržnje rijetko prijavljuju. Konkretnih rješenja dosad nismo čuli, a ono je zapravo vrlo jednostavno – leži u odgovornom ponašanju svih nas.

