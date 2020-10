Vlada je donijela zaključak o sprječavanju radikalizacije u društvu, a nakon prošlotjednog oružanog napada na Markovu trgu.

Potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved rekao je da je došlo do radikalizacije koja dovodi do nasilnog ekstremizma i radikalizma, što predstavlja prijetnju sigurnosti građana i države. Prepoznavanje znakova radikalizacije i odgovor nadležnih institucija na događaje ključ je sprječavanja rizika za nacionalnu sigurnost, rekao je. Zaključkom se zadužuje Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti da predloži mjere za sprječavanje radikalizacije.

Premijer Andrej Plenković ponovio je da je granica prijeđena. ''Nije isto biti meta kroz govor mržnje na internetu i u medijima. To nije problem. Nema toga što dosad o sebi nisam pročitao i nije mi nikada palo na pamet da nekoga tužim jer sam smatrao da je sloboda govora važnija. Međutim, kada poticanje na mržnju i netoleranciju dovede do nasilnog ekstremizma i terorizma, onda je granica prijeđena'', objasnio je.

''Jedno su hrabri anonimci na internetu, a drugo je kad netko oružjem pokuša trostruko ubojstvo pred zgradom Vlade'', istaknuo je premijer. Rekao je da građane treba osvijestiti što je govor mržnje, a onda i pronaći mjere kako to spriječiti. Kad se to vidi, kaže, onda treba razmotriti sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost. ''Nismo mi otkrili govor mržnje u ponedjeljak, tad smo shvatili da netko može doći pred Banske dvore i pokušati ubiti policajca. S govorom mržnje upoznati smo odavno, bolje nego mnogi drugi'', podvukao je. Najavio je tri paralelne aktivnosti - konkretan slučaj, institucionalna borba protiv radikalizacije i politička borba protiv onih koji to odobravaju ili nalaze razumijevanje i onih koji to relativiziraju pa se kasnije ukrcavaju u vlak žrtava.