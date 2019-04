Snimke aktivista iz luke Raša-Bršica nastajale su tajno i to četiri godine. Aktivisti su pratili kako radnici u luci, gdje se stoka ukrcava na brodove za zemlje Bliskog istoka i Afrike, mlate životinje. Prizori su poprilično uznemirujući. Bik od nekoliko tona, kojeg kranom dižu za nogu, radnici koji štapovima i elektrošokerima tuku malaksale životinje koje su do tamo stigle već previše izmučene, vožene satima ili čak danima stisnute u kamionima, na previsokim temperaturama.

Sve to rezultiralo je izviješćem Europske komisije koje je svjetlo dana ugledalo prošloga tjedna i u kojem jasno stoji da se u luci krši zakon. Ministar Tolušić opet šuti, ali zato iz luke jasno priznaju bilo je propusta, ali smo te radnike otpustili.

Kamere predstavnika međunarodnih organizacija zabilježile su: nemar, glad, udaranje. Ustupili su ekipi Provjerenog snimke koje dokazuju da su se ovdje životinje zaista tretirale kao obična roba. ''Radnici s obje strane kamiona udaraju životinje sa štapovima, vilama, elektrošokovima. Neki ulaze unutra i tuku ih'', priča Gabriel Paun, direktor organizacije Animals International za EU.

S aktivistima za prava životinja prošlo su ljeto, u kolovozu, bili i europski političari. Svjedočili su kako se stoka prevozi u kamionima gdje se i jaje može ispeći od vrućine. Europarlamentarac Thomas Waitz je rekao da se životinje smiju prevoziti na temperaturi od najviše 30 stupnjeva Celzijevih, a prošlog su ljeta ove životinje bile zatvorene u kamionima na temperaturi od 37 stupnjeva. ''Životinje koje su stizale u luku bile su iscrpljene, pod temperaturnim šokom. Ukrcavaju se životinje koje su apsolutno nespremne za transport. Prisiljene su ući u brod i kada ne mogu hodati. To je ogavno'', komentirala je europarlamentarka Anja Hazekamp.

Inspekcija utvrdila da se kršio zakon

Nekoliko mjeseci nakon toga, predstavnici Europske komisije i službeno su posjetili luku Raša-Bršnica. Inspekcija je stigla krajem protekle godine i utvrdila da se europski zakon kršio.

U raški kanal ekipa Provjerenog stigla je tjedan dana nakon što je izvješće izašlo van. Šefovi su ih dočekali s osmijehom na licu, a uz budno oko zaštitara i policije, ušli su u strogo čuvanu luku Raša.

Izmoreni bikovi s dugog puta pristižu. Više od njih 30 smjestilo se u jedan kamion. S malo zraka i prostora, nakon putovanja od pola dana, potpuno su dezorijentirani. Skaču jedan po drugome. Smirili su se tek nakon 15 minuta. Hrane i vode imaju dovoljno, a došli su i do nešto više zraka, i mjesta, ali na jednu noć. Sutradan ih čeka putovanje brodom.

Bikovi koji su stigli iz Poljske, zajedno s kravama iz Njemačke i ovcama iz Francuske, uskoro idu na dalek put, u zemlje Bliskog istoka. Putovanje traje tri dana.

Šefovi priznali propust

Šefovima su novinari Provjerenog pokazali snimke. Priznaju da se sa životinjama nije postupalo kako treba. ''Ovako nešto je stvarno nedozvoljeno. Ovo je stvarno naš propust'', kazala je Nina Kokorović iz luke Rijeka.

Kada su tek počeli s radom 2015. godine, angažirali su, kažu, kooperante koji nisu znali sa životinjama. Nakon brojnih skandala, otkazali su im suradnju.

Upravo su tada i nastale snimke udaranja i povlačenja bika iz mora za jednu nogu. No, naši radnici kažu da to nisu radili oni, već kolege s broda i iz kamiona. Priznaje to i kapetan broda. Životinju su, kaže kapetan libanonskog broda Ali badra, libanonski radnici spašavali.

''Veterinar nije otišao ni pogledati životinju. Pustili su da radnici životinju uvuku upotrebljavajući silu i elektrošokere. To radi industrija. Ne mogu si priuštiti da izgube nijednu životnju. I ako umire neće dozvoliti da se zbrine. Muškarac nas je vidio. Obavio je poziv. I sljedećih nekoliko minuta došla je policija i htjela je uzeti naše snimke. Inzistirali su da im damo memorijsku karticu, iako smo bili s predstavnicima EU parlamenta'', priča Gabriel Paun. Policija to demantira.

Poslali dokaze ministru

Veterinarski inspektor, kojeg je ekipa Provjerenog zatekla prilikom ukrcaja bikova iz Poljske za Libanon, nije smio s njima razgovarati. Uputio ih je na veterinarsku inspekciju koja im pak nije htjela odgovoriti na pitanja.

Dok su bili u luci, svjedočili su kako izgleda ukrcaj stoke. Jedan bik se vratio iz broda, a drugi ne mogu dalje.

Inspekcija Europske komisije utvrdila je kako životinje koje dolaze u luku nisu adekvatno transportirane. Temperatura je bila previsoka da bi ih se uopće vozilo, smještaj premali. Upravo su luku, između ostalog, pitali kamo će sa stokom ako se, primjerice, brod pokvari, a kapaciteti popune. Nina Kokorović kazala je kako nemaju plan B za takve situacije.

Iz organizacije Animals Internatonal poslali su pismo ministru Tomislavu Tolušiću u kojem su priložili i sve dokaze koje su prikupili u posljednje četiri godine. Traže da se luka Raša privremeno zatvori. Ministar na pismo još nije odgovorio. ''On mora nešto napraviti. Nije samo do nevladinih organizacija koje se brinu o pravima životinja, već je tu i Europska komisija koja to potvrđuje. Ministar ne može biti prekriženih ruku i ništa ne učiniti. Mora djelovati'', kaže Paun.

Sve veći pristici na razini Europske unije

A njegov savjetnik Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja i posebni savjetnik ministra poljoprivrede, još s njim nije stigao razgovarati na ovu temu. Ako savjetnik, čiji je posao savjetovati ministra, ne može do ministra, tko onda može?

I dok iz međunarodnih organizacija problematičnim drže što se pod ovakvim okolnostima u luci Raša-Bršica povećava promet, osobito zbog problema u luci Kopar u Sloveniji, radnici se pribojavaju da sve što se događa, odgovara upravo njihovim konkurentima.

No, slične se scene mogu vidjeti i u drugim europskim lukama, ne samo u Raši. Međunarodne organizacije ih nadziru sve. I kada skupe dovoljno dokaza, idu u javnost s tim. Prate i što se sa životinjama događa kada stignu u zemlje Bliskog istoka i Afrike. Snimke koje snimili aktivisti zastrašujuće su i uznemiravajuće. Nastale su prošle i pretprošle godine.

Zbog svega ovoga su sve veći pritisci na razini Europske unije da se transport živih životinja regulira, pa čak i zabrani.

Ministarsvo poljoprivrede je nasilje osudilo, na izvješće revizije poslalo očitovanje. Ustvrdilo da je poboljšalo procedure, povećalo kazne. Sada, nakon četiri godine, kada su već cijela Europa i svijet vidjeli okrutne snimke iz Raše.

