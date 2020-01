U obiteljskoj kući u selu Retkovci kraj Vinkovaca obitelji Miličević pukla je vodovodna cijev. Nakon što je kvar saniran, stigao je radnik vinkovačkog vodovoda i besramno im ponudio rješenje situacije u kojoj su se našli jer vode je mnogo iscurilo. Račun će biti nenormalno visok. I tu uskače on kao pomoć. Za samo tisuću kuna, kaže, riješit će sve njihove probleme, odnosno srediti da se otpiše dug. No, dodaje da ma još ljudi koje valja podmazati u tom lancu. Mladić, jasno, nije platio mito, nego je nama poslao snimku, a ekipa Provjerenog ju je pokazala direktoru.

''Ti znaš kolko ćeš dobit vode? Mogu ti ja dati svoju metodu. Daš meni 1000 kuna i riješeno sve. Dobro meni, dobro tebi. Nisam ti samo ja, ima njih više, svatko bi svoj dio, razumiješ. Sve ti je to jasno'', riječi su zaposlenika Vinkokovačkog vodovoda i kanalizacije koje je snimio Stanko Miličević.

''To je uigarana priča. Taj čovjek vama dolazi, traži 1000 kuna bez imalo srama. On bi sve napravio samo da mu daš tisuću kuna'', kaže Stanko.

Javna je ovo tajna na vinkovačkom području. Dotrajala vodovodna mreža, česti kvarovi i pucanja cijevi. Na teren potom izlaze radnici vodovoda, koji od korisnika iznuđuje novac u zamjenu za manje račune. Sada je po prvi puta to zabilježeno crno na bijelo. Što se konkretno dogodilo u ovom slučaju?

Mjesto radnje – Retkovci pored Vinkovaca. Predmet radnje – brojilo za vodu. Očitavalo je znatno veću potrošnju vode. Na teren izlaze radnici vodovoda. Sutradan na mjesto događaja dolazi radnik i priča priču za koju se jasno stječe dojam da nije izgovarao prvi put. Stanko je sve snimao mobitelom. Kaže da je već ranije čuo način na koji radnik vodovoda radi, pa je sada odlučio sve snimiti.

''Ti da pišeš žalbu, oko tri i pol tisuće kuna ćeš dobit. Oni ti mogu skinut tisuću, a dvije i pol mjesečno da plaćaš. Znaš kako? Sad ću ja bubnut, 350 kuna dug taj plus normalnu ratu. A mogu ti ja dat svoju metodu, daš meni tisuću kuna i riješeno sve'', objasnio je situaciju radnik Stanku.

Poslovođa priznao da je sa svime upoznat

Tisuću kuna nije imao, a i da je, ne bi mu ih dao jer on i supruga zaposleni su u tvrtkama dva lokalna moćnika o kojima je Provjereno već u nekoliko puta izvještavalo. Plaće su im nikakve, a imaju djecu. No, radnik vodovoda bio je uporan. I kad je radnik vidio da su male šanse izmusti novac na licu mjesta, vadi joker iz rukava.

Naime, Stanku je rekao kome se točno treba javiti da pokuša dogovoriti manji račun. ''Ja ću reći njemu da ćeš doći do njega. Možda se ipak bude dalo nešto sredit, on je neki poslovođa. I onda, ćeš morat imat neku điđu'', rekao je Stanku. ''Prezimenom je spomenuo tog poslovođu. Ja sam mu se obratio i on je rekao da će povesti odvjetnika pravnika i da se možemo naći'', kaže Stanko. U SMS komunikaciji poslovođa mu je priznao kako je sa svime upoznat.

''Nije to prvi puta, zbog toga pi*dim, ljudi svašta rade, ali jednom mora doći kraj i tome, pogotovo tako i na takav način. Nečije ime prozivati, dobit će prijavu nek se bogu moli'', priznao je u jednoj od poruka poslovođa Miličeviću. Našli su se. I tada je pomislio da je sve riješeno.

Od žrtve postao - krivac

''Pokazao sam mu snimku i čovjek nije mogao vjerovati šta vidi. Pravnik je isto tako predložio da je sve na meni. bilo što da pokrenem, privatnu tužbu protiv njega, bilo kakav proces, znači da će on odmah dobiti otkaz'', priča Stanko. Poslije tog susreta zazvonio mu je telefon. Nazvao ga je radnik koji ga je tražio novac, pa se Stanko i s njim našao. Kaže da mu radnik ispričavao i ponudio da sam plati račun.

''Ja sam mu rekao da sam dogovorio s poslovođom da ćemo pričekat račun, napisati žalbu, što smo dogovorili na razgovoru kad smo bili zajedno da će oni probati koliko god je moguće umanjiti račun zbog svega ovoga što se dogodilo. Bilo im je žao'', kaže Stanko Miličević. I tada slijedi nagli obrat u priči. Priča se okreće, a Stanko od žrtve postaje krivac.

''Ta ista dobro organizirana ekipa, koja je od mene pokušala iznuditi novac, okrenula je priču na svoju stranu i mene prijavili policiji da sam ja htio izbuditi novac, odnosno da sam primio tisuću kuna'', govori Stanko. Policija mu je uskoro osvanula na radnom mjestu. Na policiju je stigao, a optužbe za iznudu zanijekao. Policiji je želio pokazati i snimku na kojoj radnik od njega traži novac, ali su je odbili čak i pogledati. Rekli su mu da je nastala nezakonito te da je ne smije nikome pokazivati.

''Prva stvar koju ne bih napravio je da ne bi nazvao njegovog poslovođu i ne bih se javio nikome. Kome bih se ja trebao javiti kad bih uvjenjivao? Još sam se našao s poslovođom i pravnikom'', kaže Stanko Miličević.

Što se točno događa na terenu, znaju li za traženje mita paralelni sustav za koji radnik na snimci tvrdi da postoji? Ekipa Provjerenog odgovore je potražila u samom poduzeću. Iz vinkovačkog vodovoda nisu htjeli pred kameru, a u pisanom odgovoru tek su kratko poručili da ništa neće komentirati, a da je protiv njihovog zaposlenika u tijeku disciplinski postupak. Sve ostalo se nalazi na policiji kojoj je korisnik mreže prihjavljen zbog iznude.

Direktor vodovoda: ''Ovo je sramota, nedopustivo''

No, Provjereno ne odustaje, pa pokušava telefonski, jer rukovodeća osoba u porukama ipak priznaje da sve zna. Savjetnica za medije kaže da nemaju saznanja o tome da je jedna od rukovodećih osoba u vodovodu priznala da zna za način poslovanja radnika.

Ekipa Proverenog kontaktirala je i prozvanog poslovođu i upoznala da su u posjedu SMS poruka gdje priznaje da sve zna. No to je opravdao krivim kontekstom, a optužbe da je dio lanca koji dijeli novac zanijekao.

Iz telefonskog razgovora s direktorom vodovoda Ivanom Rimcem bilo je jasno da ne zna sve detalje. Nakon toga je pristao na razovor. Snimku ranije nije ni mogao vidjeti, jer osim autora, poslovođe pravnika i ekipe Provjereno nitko je nije vidio. Za snimku kaže da je sramotna. ''Mislim da je teška konstrukcija da je organizirani sustav, ali mislim da ovo nije izolirani incident. Ovo je sramota, nedopustivo. Ja se borim i borit ću se i dalje protiv ovakvih situacija. Očito je iz ove snimke, a i naših saznanja, da u ovome nije mogao sudjelovati sam'', kaže Rimac.

Ovo je možda i prvo priznanje čelnog čovjeka nekog javnog poduzeća oko postojanja najprizemnije korupcije. Znao je to, kaže, prije nego što je prije šest mjeseci preuzeo funkciju i odmah je pokrenuo uvođenje sustava daljinskog očitavanja vodomjera. Tko sve sudjeluje u ovakvim radnjama, utvrdit će internom istragom. A u sve je uključena i policija.

Na potrošače direktor VVK-a apelira da vodovodu prijave bilo kakvu informaciju ili saznanje o ovakvim postupanjima djelatnika vodovoda. ''Žao mi je jer će ovo i naštetiti ugledu kao i isto tako žao mi je naših djelatnika koji časno rade svoj posao'', zaključio je Rimac.

Nema sumnje da većina časno radi svoj posao. Ovo je primjer najprizemnije korupcije. Mnogi nešto ovakvo doživljavaju normalnim u našem društvu. A nije. Ovo se dogodilo zbog bagatelnog iznosa i tome treba stati na kraj, kao i korupciji na najvišoj razini u društvu kojoj svjedočimo već dugi niz godina. Dok se saginje glava i daje novac, korupcija se ne može iskorijeniti.

