U sklopu prosvjeda protiv zlostavljanja žena, dvije su žene iz Međimurja po prvi puta ispričale svoje životne traume uzrokovane silovanjem.

Dvije su žene ispred Općinskog suda u Čakovcu, izvijestio je Međimurje Press, kroz suze i drhtavim glasom ispričale traumatična iskustva silovanja.

Suzana Grašić iz Čakovca rekla je da svoju priču sa sobom nosi od devete godine: "Bila sam na praznicima kod tete koja me nije pustila da se idem igrati kod prijateljice, no ja sam pobjegla. Na putu do nje prolazila sam kroz nasad kukuruza i jedan čovjek je iskočio i uhvatio me. Odveo me dublje u kukuruz i tamo se dogodilo silovanje."

Dodala je da o tome riječ ni vlastitoj majci nije ispričala: "Plakala sam, zatvarala se u sobu, imala sam noćne more. Sad sam nakon svega toga i nakon toliko vremena odlučila dati svoju priču van. Odlučila sam jer se moram toga osloboditi, s tim više ne mogu živjeti."

S druge strane, Alenka Fuček silovana je prije mjesec dana: "Nekome kome vjeruješ napravi zločin i to je strašno. Društvo okreće glavu i tome mora doći kraj. Uvijek je u pravu muškarac, a moj silovatelj je jak i nisam mogla ništa učiniti. Psihički sam gotovo oboljela."

Također je ispričala da zbog srama nije htjela prijaviti silovanje: "Ono što je meni moj prijatelj uradio, nikome ne bi poželjela. Rekla sam mu da ću ga prijaviti i to ću sada konačno uraditi."