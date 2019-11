Školski sindikati razočarani su novom/starom ponudom Vlade. Nakon sastanka s ministrom Aladrovićem izjavili su kako Vladinu ponudu nisu potpisali.

"Nismo ni ljuti niti bijesni, mi smo razočarani. Ova Vlada je kočničar svih reformi. I dalje je 90 posto ljudi u štrajku, a nakon ovoga bit će ih još i više. Ovakvo poniženje prosvjetari nisu još dobili niti od jedne Vlade. Naravno da nismo potpisali ovakvu ponudu", rekao je predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec nakon sastanka s ministrom rada Josipom Aladrovićem o povećanju plaća.



"Pregovori ne idu dalje, jer je Vlada objavila da je to njihov konačan odgovor. Vlada je zaprijetila. Ne prihvatite li ovo, nećemo vam platiti dane u štrajku", ogorčeno je rekao sindikalist.

Vilim Ribić rekao je pak kako ne zna zašto ih je Vlada zvala. "S ovom ponudom ne samo da nisu riješili, već su ljude razjarili kako bi ljudi bili još više za štrajk. Ovo je pokušaj da se ljudi ponize.

Dali su ponudu u kojoj ništa novo nema. Kako oni uopće očekuju da bismo mi ovo prihvatili. Netko je provokator, netko se igra sa 100.000 ljudi. Premijer i ministar Marić su odgovorni za nastavak štrajka", rekao je Ribić.

Vladina ponuda sindikatima

Vladina ponuda sindikatima na današnjim pregovorima iznosi 6,12 posto u tri navrata po 2 posto s dinamikom koja će se dogovoriti u sklopu pregovora, stoji u dokumentu koji je ponuđen prosvjetnim sindikatima.

Ponudili su im i trenutno sklapanje Sporazuma o dodatku na plaću kojim će biti definirano da ako se do 30. lipnja 2020. godine kroz analizu i definiranje novog sustava koeficijenata u javnim službama ne izmjeni Uredba, svi zaposlenici u sustavu obrazovanja dobit će dodatak od 2 posto na plaću.

Vlada će platiti vrijeme provedeno u štrajku do 15. studenog.

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec rekao je uoči početka sastanka kako očekuje prave pregovore Vlade.

"Danas očekujemo da se konačno otvore ili nastave pravi pregovori. Ukoliko Vlada misli imati konačnu odluku ili take it or leave it, onda nas nije trebala zvati. Mogla nam je poslati jučer svoj stav, pa mi bi dali na referendum. Očekujemo pregovore, ali što će biti i kako, ne možemo predvidjeti", rekao je Mihalinec.

Na opasku da je ministrica Divjak najavila poboljšanu ponudu, Mihalinec je rekao da će u tom slučaju saslušati tu ponudu. Prekinut će, kaže, štrajk, pod uvjetom da članovi prihvate ponudu Vlade.

"Mi smo Vladi otvorili put za kompromis 5. studenog, pa ćemo vidjeti ide li Vlada u tom smjeru ili drži svoje", odgovorio je Mihalinec na pitanje dolaze li na pregovore s ultimatumom.

Čelnici sindikata prosvjete poručili su u srijedu prijepodne da počinju provedbu referenduma među članstvom o tome hoće li prihvatiti zadnju ponudu Vlade, a ministrica obrazovanja Blaženka Divjak najavila je da će im popodne na sastanku u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava biti predstavljena poboljšana ponuda. Nije željela otkriti detalje.

Mihalinec je pozvao članove sindikata da odbiju Vladinu ponudu.

"Danas i sutra u svim osnovnim i srednjoškolskim ustanovama provodi se referendum o ponudi Vlade koja je bila istaknuta na sastanku prošlog utorka. Pozivamo sve zaposlene, sve članove našeg i drugih sindikata i sve one koji su sudjelovali u štrajku da se izjasne i gromoglasno odbiju ovakvu ponudu Vlade", poručio je Mihalinec.

Rekao je da sindikati ne znaju što će im Vlada danas ponuditi, a ako to bude "neka dramatična ponuda zbog koje bi prestali štrajkati", mogu brzo promijeniti pitanje na referendumskom listiću i sutra organizirati izjašnjavanje o toj ponudi. (MT/Hina)