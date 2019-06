Zagrepčani prosvjeduju zbog najave zatvaranja Hipodroma. Prosvjed je počeo u 10 sati, a okupilo se nekoliko desetina nezadovoljnih građana.

Ogorčeni su jer je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavio gradnju "zagrebačkog Manhattana" na prostoru koji se proteže od Jadranskog mosta na zapadu, rijeke Save na sjeveru, Velesajma na jugu te prostora između zgrade Ine i Mosta slobode na istoku.

U najavi prosvjeda, organizatori ističu kako su se zagrebački arhitekti usprotivili predloženom projektu ističući kako on nije u skladu ni s Prostornim planom uređenja ni s Generalnim urbanističkim planom, na što su u otvorenom pismu upozorili zagrebačkoga gradonačelnika, navodi Fb stranica "Zagreb te zove", "Zeleni odred - forum braniteljske udruge Vidra - veterani i društvena akcija i Udruga građana Siget, u svojem pozivu na prosvjed putem Facebook stranice Ne dirajte mi Hipodrom.

Na prosvjedu se okupilo nekoliko desetaka građana s transparentima: "Zagreb više ne smije biti Milan Bandić", "Konji odlaze konjusina ostaje", "Sjaši više, jašiš po Zagrebu 19 godina", vrijeme je da siđeš iz sedla".

Inače, vlasnici konja i klubovi koji koriste Hipodrom, dobili su nalog da do 1. prosinca ove godine moraju preseliti svoje konje, no nije im rečeno kamo da ih presele. Tvrde da će to značiti kraj konjičkog sporta u Hrvatskoj.