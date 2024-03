Jesu li se Hrvati naviknuli na nove mogućnosti ostavljanja napojnice: "Bilo je normalno uzeti sa stola i staviti u džep, ali došlo je do promjene"

Gotovina ili kartica? Kada je napojnica u pitanju građanima je, izgleda, još uvijek gotovina najbolji prijatelj.

"Ne znam tako smo naviknuli, bolje nam je u gotovini. Čudno je s karticom platiti u kafiću, rekla je Martina. "U gotovini", dodao je Saša.

"Ako već plaćam, u gotovini, općenito uvijek imam koji euro nije problem ostaviti nikako", istaknuo je Lovre. "Pa najčešće plaćam gotovinom zato što uvijek treba najaviti plaćanje karticom i nekako mi to nije u navici pa je ostalo u gotovini", poručio je Elvis.

U navici je Hrvatima izgleda ostalo i zaokruživanje računa, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Sara Tomašković.

Pročitajte i ovo Užas u Poljskoj! Automobilom pokosio masu ljudi koji su čekali tramvaj, među 17 ozlijeđenih su i djeca

"Najčešće se dogodi ono zaokružit ćemo iznos 3,80 dat ću ti četiri eura, i to je 20 centi napojnice, tako da različito je od gosta do gosta uglavnom je riječ o centima", kazao je Tibor, konobar.

A je li lakše kada se napojnica dobije u gotovini ili karticom, otkrio je Denis Bimbašić, vlasnik ugostiteljskog objekta.

"U globalu bi trebalo biti isto, ali trenutno to ne funkcionira baš tako", rekao je Bimbašić.

"U prosjeku imamo četiri-pet napojnica putem kartica dnevno. U oba slučaja se moraju vraćati jedan korak natrag i na postojeći račun dodat napojnicu, tako da je podjednako", objasnio je Gianluca Draguzet, vlasnik ugostiteljskog objekta.

Iz udruženja ugostiteljskih djelatnosti HGK kažu da u cijeloj priči s napojnicama problema nema, ali postoji određeni strah ugostitelja kada su u pitanju gotovinske napojnice.

Pročitajte i ovo Debljina Bolest Hrvata zbog koje umre više od 90 posto oboljelih: "Naša okolina potiče i generira takvo stanje"

"Bilo je normalno uzeti sa stola i staviti u džep, navikli smo se na to. Tu se sad dogodila promjena, treba je evidentirati u kasi ili ako ne želite primati napojnice onda to morate jasno istaknuti na objektu, ali onda ih ni ne smijete ni primit i tu se dogodio određeni strah, ne najveći problem nego strah dok se svi malo ne naviknu na to", istaknula je Jelena Tabak, predsjednica udruženja ugostiteljskih djelatnosti HGK-a.

Na novi sustav naplate napojnica mnogi ugostitelji nisu se ni mogli naviknuti kada ga nisu ni uveli. A podaci porezne kažu da je u prva dva mjeseca, fiskalizirano više od 346 tisuća napojnica, ukupno nešto više od 365 tisuća eura. To znači da je prosječna napojnica plaćena karticom bila malo više od eura.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.