Pronađen je zabranjeni pesticid u domaćim mandarinama: Pokrenut prekršajni postupak protiv proizvođača

Na jednom voćnjaku u dolini Neretve koji ima osam do deset tona mandarina pronađen je zabranjeni pesticid klorpirifos. Protiv proizvođača pokrenut je prekršajni postupak.



"Donijela je rješenje da se zabranjuje stavljanje na tržište tih mandarina i naređno je neškodljivo zbrinjavanje uz prisustvo inspektora koji vodi inspekciji postupak, što je još u tijeku", objasnila je načelnica sektora za nadzor poljoprivrede DIRH-a Željana Brkić.

Inspekcija je obuhvatila 20 voćnjaka, a jedan je pao na testu. Sporni pesticid zabranjen je prije tri godine, naglasila je reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić.

"Može doći do razvoja genotoksičnosti i neurotoksinčnosti kod sisavaca, to je vrlo štetan utjecaj, mogući utjecaj. No ovdje se radilo o vrlo maloj količini poesticida i također kora mandarina se guli, i time je smanjena izloženost, ali naravno obzirom da je zabranjen, to je onda da je količina 001 miligram po kilogramu prozivoda", rekla je prokurica Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu Iva Pavlinić.

Sve ovo događa se nakon što su u proteklim tjednima vraćene mandarine koje su išle na tržište Srbije i Slovenije. U Dolini Neretve je oko 1500 proizvođača mandarina. Ne skrivaju ljutnju zbog neodgovornog pojedinca. Kažu - svima je nanesena velika šteta.

"Državni ispektorat je potvrdio da se radi o samo jednom uzorku koji nije prošao, možemo reći da su sve druge mandarine stavljene na tržište u RH zdrastveno isparavne", kaao je predsjednik Udruge proizvođača agruma Željko Bijeliš.



Kupci koji imaju povjerenja u proizvođače kažu - mirni su. "Naručujem svake godine kod istoga i sigurna sam sto posto da je sve u redu", rekla je Matea, dok je Zrinko dodao: "Konzuimiram mandarine i ne brine me, mislim da je to iz Doline Neretve jako zdravo".

U sklopu ove akcije i sanitarna inspekcija obavila je nadzore u otkupnim centrima. Iz državnog inspektorata poručuju - sve mandarine na tržištu Republike Hrvatske sigurne su za konzumaciju.

