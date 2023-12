Promjene voznog reda izazvale nezadovoljstvo: Učenici svakodnevno kasne u školu ili dolaze prerano

Promjena voznog reda vlakova u Istri na perone je dovezla nezadovoljstvo. Srednjoškolci, koji su i najbrojniji putnici, kažu da je slagan kao da oni ne postoje.

Gimnazijalka Antonela, primjerice kad je u jutarnjoj smjeni mora doći u školu u Pazin čak sat vremena ranije, a situacija nije puno bolja ni kad je u popodnevnoj smjeni.

"Škola mi završava u 20 sati u popodnevnoj smjeni i onda čekam vlak do 21:10 i to traje jedno pola sata do doma. Dođem doma oko 21:40, ali neki putuju još i dalje i kasno su kući", rekla je Antonella Drandić.

Kod Anđe, koja iz Kanfanara putuje u medicinsku školu u Puli problem je drugačiji. Ona redovito kasni u školu, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar.

"Ujutro mi kasnimo, jer nam škola počinje u 7:00, a poslijepodne ili moramo čekati vlak ili nas puste ranije sa sata kako bi stigli", istaknula je Anđa Paulinić.

Roditelji su očajni. Mnogima je, kažu, ovo jedina opcija odlaska u školu.

"Nemaju autobus, konkretno moj sin. Mi živimo na području Milotskog brijega. Mi da bi došli do Pule, moj sin bi svako jutro morao krenuti s autobusom koji obilazi sva sela. To je skupa opcija koja roditelje košta", napomenula je Isabella Starčić, majka srednjoškolca.

Pa su se udružili u inicijativu, i peticijom traže promjene voznog reda koje bi, ističu, išle na ruku većini putnika u Istri – srednjoškolcima. Traže i veći broj linija.

