Nakon nesreće u tunelu Pećine oglasio se prometni stručnjak: Predlaže nekoliko mjera za sigurniji promet

Nakon prometne nesreće koja se u petak dogodila u tunelu Pećine, a u kojoj su smrtno stradale dvije osobe i tri su ozlijeđene, oglasio se i prometni stručnjak Željko Marušić.

Ponukan velikom stropom smrtnosti na hrvatskim cestama te vijesti o nesreći u tunelu, Marušić je izrazio mišljenje kako bi se takvim i sličnim nesrećama moglo stati na kraj kada bi naše prometnice, a posebno tuneli, bili opremljeni kamerama.

Predložio je stoga dvije nove mjere koje bi pomogle u smanjivanju broja prometnih nesreća.

Prva mjera koju predlaže odnosi se na povećanje kontrole na problematičnim prometnim točkama kao što su tuneli, raskrižja i ostala opasna mjesta na cestama i autocestama radarskim kamerama koje bi bilježile najteže prometne prekršaje: prekoračenje brzine, prolaske kroz crveno svjetlo, nepropisno pretjecanje, korištenje mobitela i nevezivanje.

Drugi Marušićev prijedlog je uvođenje odredbe o mladim vozačima koja bi se odnosila na osobe do 24. godine života, a koji ne bi smjeli voziti automobil veće snage od 95 konjskih snaga do 21. godine i 116 konjskih snaga do 24. godine, i to u slučaju privatne vožnje u privatnim vozilima, dakle ne i za gospodarski promet.

Uz to, predlaže i izdavanje privremene vozačke dozvole koja bi vodila dobivanju trajne dozvole samo uz poštivanje pravila sigurnog ponašanja u prometu, napisao je Marušić na Autoportalu.