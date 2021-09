Prometni stručnjak Željko Marušić upozorio je da su problemi uočeni na mostu Sava na autocesti A2 vrlo ozbiljni i zahtijevaju hitnu sanaciju.

''Riječ je o vrlo ozbiljnim simptomima. Pojačane vibracije su pokazatelj degradacije temeljne strukture mosta'', pojasnio nam je prometni stručnjak Željko Marušić razloge zbog kojih je na mostu Sava na autocesti A2 u srijedu nastao prometni kolaps. Kolona automobila duga 13 kilometara stvorila se nakon što su uočene pojačane vibracije na konstrukciji mosta.

Marušić kaže da je ovo problem kojemu vrlo ozbiljno i hitno pristupiti.

''Svaki pomak pokazuje da se nešto događa. Ovom ozbiljnom problemu treba ozbiljno pristupiti. Hitna je stručna i neovisna inspekcija kojom će se uspostaviti dijagnoza, a onda odrediti koja je potrebna terapija, zahvati i slično. Ovo su ozbiljne stvari'', poručuje i dodaje da na umu treba imati i podzemne vode koje udarima oštećuju stupove mosta.

Rezultat lošeg održavanja?

Slikovitim je primjerom objasnio problem.

''Ako u mraku imate pet čaša, kako ćete znati da je jedna od njih slomljena? Ako lupnete čašu, i ona zavibrira, znači da je pukla i da će voda iz nje iscuriti'', pojasnio je.

Pojava ovakve vrste problema na mostu podsjetila je Marušića na tragediju koja se dogodila kada se u Genovi urušio vijadukt.

''Onaj most u Genovi nitko nije pregledavao, ali da ga je netko tjedan dana prije pregledao bila bi dijagnoza. Pitanje je sada koliko ima te degradacije. Mostove prvo uvijek treba projektirati, pa dobro izvesti, a onda kontrolirati i održavati. A problem ovdje ide unazad – most se loše održava, umjesto da se započne s jako dobrim projektiranjem'', smatra Željko Marušić. Dodao je da je ''neupitno da je most Sava u lošem stanju zbog lošeg održavanja''.

Problem s mostom izazvao kaos na A2: Iznenadno otkriće dovelo do kilometarskih kolona, a na sanaciju će ipak trebati malo pričekati

Poručio je da je krajnje vrijeme da se umiješa Ministarstvo prometa. ''To je neozbiljno. Ministarstvo prometa bi trebalo intervenirati i povući ručnu i naložiti hitnu inspekciju'', kaže. Na pitanje je li most siguran za broje vozače koji ga svakodnevno koriste, prometni stručnjak kaže da je nezahvalno o tome govoriti prije detaljne analize, no strahuje da bi moglo biti problema.

''On sigurno sada nije potpuno siguran, ali je li situacija takva da je potpuno nesiguran treba procijeniti stručna ekipa na licu mjesta'', zaključio je Željko Marušić.