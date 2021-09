HAK je u srijedu objavio da je autocesta između Jankomira i Zaprešića zatvorena zbog konstrukcijskih problema na mostu Sava.

Zagrebačka policija izvijestila je da je zbog tehničkih problema zatvorena dionica autoceste A2 od čvora Jankomir do čvora Zaprešić u smjeru Macelja.

HAK navodi da je autocesta za sav promet zatvorena zbog konstrukcijskih problema na mostu Sava. Zbog zatvaranja autoceste kolona je na zagrebačkoj obilaznici (A3) kod čvora Jankomir prema Zagrebačkoj aveniji, dodaju iz HAK-a.

Obilazno se vozi izlaskom na čvoru Jankomir, a zatim u smjeru: Zagrebačka avenija - ulica V. Škorpika - Aleja Bologne. U smjeru Zagreba vozi se nesmetano zapadnim kolničkim trakom.

Zbog zatvaranja autoceste formirala se kolona u pokretu na zagrebačkoj obilaznici (A3) od Buzina prema Jankomiru, a duga je oko deset kilometara.

U tijeku je priprema i postavljanje prometne signalizacije za navedeno preusmjeravanje, izvijestili su iz Autoceste Zagreb - Macelj.

IZ HAK-a navode da će se danas od 20:00 do 05:00 ujutro na autocesti A2 Zagreb-Macelj prekinuti promet između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera (obilazak državnom cestom DC1).

Ophodari tvrtke Autoceste Zagreb-Macelj, koja upravlja obilaznicom, jutros su na dijelu mosta Sava u smjeru Krapine uočili velike vibracije i da je dio mosta utonuo nekoliko centimetara.

Odmah su alarmirane nadležne službe te je utvrđeno da je na jednom betonskom upornjaku došlo do puknuća dva čelična ležaja na kojima leži čelična konstrukcija mosta. Kako ne bi došlo do većih oštećenja, a u konačnici i urušavanja mosta, odmah je odlučeno da se most zatvori za promet, piše Jutarnji list.

Prema dostupnim informacijama, promet preko mosta Sava bit će obustavljen do 18 sati, nakon čega će se uspostaviti privremena regulacija prometa te će se jednom stranom mosta promet odvijati dvosmjerno.