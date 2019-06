O detaljima nesreće koja se dogodila na odmorištu Novska reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak razgovarao je s prometnim stručnjakom, docentom Rajkom Horvatom.

Na odmorištu Novska vozač kamiona prvo je udario u teretno vozilo HAC-a, a zatim se nekontrolirano kretao kroz benzinsku postaju. Nastavio je prema odmorištu gdje je naletio na parkirana vozila ispred trgovine i terase restorana, te na skupinu ljudi među kojima su bila i djeca. Konačno se zaustavio u travi. Zaustavilo ga je blato.

O detaljima nesreće je reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak razgovarao s prometnim stručnjakom, docentom Rajkom Horvatom.

Nagledali smo se obojica u našim poslovima ovakvih nesreća i tragedija, ali ovo je nešto posebno. Je li tako?

Nažalost, da, još jedna velika tragedija. Prije svega, izrazio bih sućut obiteljima poginulih djevojčica i nadam se da će ostale ozlijeđene osobe preživjeti ovu tragediju.

Pokušajmo napraviti kratku rekonstrukciju. Kako je kamion uopće uspio proći između jarbola za zastave i uređaja za zračnu vodu na benzinskoj postaji?

To pripada u onu rubriku ''vjerovali ili ne'', ali takvo nešto se zna dogoditi. Prije svega, ovdje je brzina bila ta koja je bila uzrok ove prometne nesreće. Znači, vozač uopće nije reagirao na sve ono što se događalo. U ovom prolasku vidi se da je imao sreću što je tako prošao. Međutim, nelogično je da on nije reagirao na to što je prošao tako uski prolaz. Ali možemo reći da kočioni sustav, kako je on naveo, ipak nije problem.

Mogu li na ovakvom kamionu otkazati kočnice?

Prije svega, kamion se ni ne može pokrenuti ako nema tlak zraka u kočionom sustavu. Tek nakon što se postigne optimalan tlak zraka, od nekih 8 bara, onda se može pokrenuti kamion. I ako se dogodi kvar, kamion staje. Znači, kočioni sustav automatski koči.

Našli ste jedan zanimljivi trag. O čemu se radi?

Tu je jedan trag koji jednim dijelom opovrgava vozačevu izjavu, a to je trag kočenja gdje se može vidjeti da je kočioni sustav ipak odradio. E sad, može se dogoditi da kočioni sustav ne radi samo u slučaju da je vozio na nizbrdici i da su se zagrijale kočnice. Znači to je jedan od razloga gdje bi moglo doći do smanjenja kočione sile.

Je li ga mogao usporiti rubnik koji se ovdje nalazi? Pregazio je tu i dva auta i, nažalost, nekoliko metara dalje i djecu.

Ovdje se zbog brzine dogodio taj udar u rubnik i dodatno ga je ubrzao, masa vozila se dodatno ubrzala. I taj prošao je taj dio rubnika. I još jedna nelogičnost. Zašto nije i u tom slučaju poduzeo neku mjeru, bilo skretanja, bilo radnje koja bi ga zadržala na kolniku, nego se vidi da je prošao preko drugog rubnika.

Iz svega ovoga što ste mi rekli, vozačeva odgovornost je velika.

Pričekajmo ipak rezultate istrage. Prije svega, iz ovoga svega se vidi da je bila dosta velika brzina, ali tehničkom analizom vozila i vještačenjem tahografa, odnosno vještačenjem kočionog i upravljačkog sustava, dat će se točna analiza što se dogodilo prije i u trenutku prometne nesreće. Znači, pričekajmo tehničku analizu iz koje se može iščitati i dijelom ponašanje vozača kada je počeo proces prometne nesreće.

Tu je još kamion kojeg inspektori za ceste još vještače. Bili smo zajedno maloprije tamo. Kočnice, vidjeli smo na testiranju, definitivno otpadaju kao razlog. A priča o tempomatu?

Tempomat je isto tako jedan sustav koji se može automatski isključiti. Čim se jedna od komandi na vozilu poremeti, tempomat se automatski zaustavlja. Da je dotaknuo kočnicu, da je dotaknuo gas, odnosno kuplung, automatski bi se prekinuo sustav tempomata i vozilo bi se počelo zaustavljati.

Ako su bili neki problemi s kamionom, imaš autocestu i imaš odmorište koje je puno ljudi. Zašto odabrati odmorište? Taj dio je, čini mi se, ključan.

Vjerojatno zato da se odmorite. Neki uzrok je bio, da uzmete gorivo ili da se odmorite od vožnje. Već nakon samo pola sata upravljanja vozilom, znanstveno je dokazano, čovjek osjeća umor. Ne onaj fizički, nego psihološki umor i zaustavljanje na odmorištu nakon pola sata ili čak sat vremena je vrlo, vrlo korisno, a pogotovo teretni automobili koji, uz to što sad imaju i modernije sustave za sjedenje, ipak su to vozila teške kategorije i vozači trebaju čim više odmarati.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr