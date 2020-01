Tramvaji stoje u zagrebačkoj Ilici zbog kvara na elektroenergetskom sustavu, javlja ZET.

Tramvaji koji su se zaustavili otežavaju promet Ilicom i stvaraju gužve već od Mandaličine pa sve do Črnomerca. Razlog zastoja je kvar na mreži.

"U 9:25 došlo je do nestanka električne energije u mreži. Radi se na otklanjanju kvara i nadamo se da bi to moglo biti što prije", kazao je za DNEVNIK.hr glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba. Dodaje da je teško procijeniti vrijeme potrebno za otklanjanje kvara te da ono može biti "od 15 minuta do dva sata".

Tramvajske linije 2, 6 i 11 prometuju izmijenjenim linijama. "Zbog kvara elektroenergetskog sustava na okretištu Črnomerec tramvajske linije 2, 6 i 11 prometuju skraćeno do Zapadnog kolodvora", priopćeno je iz ZET-a.