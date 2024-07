Od utorka gotovo cijela Hrvatska u crvenom, spasa ni u moru: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Veći dio kontinenta pokriva vrlo topao zrak koji će se zadržati i u nastavku tjedna. U prizemlju ga prati izjednačeno polje povišenog tlaka, a po visini povremeno stiže manja količina vlažnog zraka zbog čega će u unutrašnjosti biti lokalnih nestabilnosti.

U središnjoj Hrvatskoj biti će pretežno sunčano i vrlo vruće, a vjetar većinom slab. Poslijepodne i navečer prema zapadu Slavonije lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 35 do 37 stupnjeva.

Vrućina, ali i uvjeti atmosferskih nestabilnosti će još biti izraženiji u istočnoj Hrvatskoj gdje od sredine dana ponegdje može biti i izraženijih pljuskova i grmljavine uz obilne oborine i tuču, a kratkotrajno može zapuhati i olujni vjetar. Poslijepodne temperatura od 35 do 38 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.



U Dalmaciji sunčano i vrlo vruće, a vjetar slab do umjeren. Temperatura od 34 do 38 stupnjeva.



More je posvuda izuzetno toplo, većinom 28 ili 29, a na Malom Jezeru na Mljetu i 31 stupanj.



Toplinski val će u unutrašnjosti još jačati i osim u gorskom području, imat će najveći stupanj opasnosti kao i na Jadranu.

Indeks opasnosti sunčevog UV zračenja gotovo će posvuda imati vrlo visoke vrijednosti.

Vrijeme idućih dana

Na kopnu će biti pretežno sunčano, noću vrlo toplo, a danju vruće. Lokalno treba računati na pljuskove i grmljavinu koji ponegdje mogu biti i izraženiji, osobito potkraj petka. Vjetar većinom slab, a uz grmljavinu ponegdje kratkotrajno i jak.

Na moru pretežno sunčano i vrlo vruće, uz obalu i vrlo tople noći. Vjetar većinom umjeren, a u srijedu i četvrtak na sjevernom dijelu ponegdje jaka bura.

Za vikend će u unutrašnjosti biti manje vruće, ali i zamjetno nestabilnije ponegdje i uz obilnije oborine kojih ponegdje može biti i na Jadranu. U nedjelju posvuda pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz nove vrućine.

