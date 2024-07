Još nekoliko dana toplinskog udara, a potom promjena vremena. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

U polju izjednačenog tlaka, u vrućoj atmosferi, prati nas sunčano vrijeme. No, sve se češće javljaju i lokalne nestabilnosti koje se onda manifestiraju kroz pljuskove praćene grmljavinom, ponajprije u kopnenim krajevima. Slično nas očekuje i sljedećih dana, zbog povremenog pritjecanja vlažnog zraka i svježine po visini i u novom tjednu će, ponovno prije svega u unutrašnjosti biti uvjeta i za pljuskove s grmljavinom. Što se tiče same vrućine, ona će u utorak pojačati, a od srijede malo popustiti. Na Jadranu do daljnjega vrlo vruće.

Prvo jutro u novom radnom tjednu počinjemo sa suncem. U većini krajeva prevladavat će vedro, te će biti u najmanju ruku toplo, na Jadranu i vrlo toplo. Ponegdje uz obalu burin, prema otvorenom moru srednjeg Jadrana puhat će sjeverozapadnjak, inače vjetar slab. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti oko 20, u gorju 17, 18 stupnjeva, a na Jadranu većinom između 23 i 27.

Po jutru se dan poznaje, pa će tako i poslijepodne biti mrvicu manje vruće nego proteklih dana. No nemojmo se šaliti: i 33, 34 stupnja dovoljno je vruće da se treba pridržavati svih onih liječničkih savjeta koji vrijede za ovakva razdoblja. I poslijepodne većinom sunčano, a uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom na sjeveru postoji vjerojatnost i za pljusak s grmljavinom.

Pretežno sunčano i vruće prevladavat će i u Slavoniji. Poslijepodne su mogući pljuskovi s grmljavinom, ovdje lokalno izraženiji. Vjetar većinom slab, sa sjevera, uz nestabilnosti lokalno pojačan. Dnevna temperatura bit će uglavnom između 32 i 35 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano te također vruće. Na moru će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura u gorju, od 28 do 32, a na moru 32 do 35 stupnjeva.

U Dalmaciji i u ponedjeljak najviše vruće. Na moru maestral i 33, 34 stupnja, dok se u zaleđu očekuje i 37. Cijeli Jadran je i u ponedjeljak, što se Meteoalarma tiče u crvenom. Uz ovako vruć zrak nije ni čudno što se sve jače zagrijava i more. Pogledajte gdje je sve u nedjelju bilo 29 stupnjeva: to je Pula, Malinska, Krk, Rab, Split i Dubrovnik.

UV indeks će u ponedjeljak u Slavoniji i Baranji biti visok, a zapadnije u kopnenim krajevima, u gorju i na Jadranu vrlo visok. I u nastavku tjedna prevladavat će sunčano i vruće vrijeme, no ne i posve stabilno: gotovo svakodnevno u unutrašnjosti može biti lokalnih pljuskova i grmljavine, osobito od srijede, kad mogu biti i izraženiji. Povremeno će puhati umjeren vjetar sa sjevera, a od svih dana najviše vruće bit će u utorak.

Na Jadranu nastavak sunčana i vrućeg, te vrlo vrućeg vremena. Puhat će većinom maestral, a potkraj srijede i u četvrtak na sjevernom dijelu i bura. Temperatura se na moru sljedećih dana neće previše mijenjati pa na snazi ostaje i crveno upozorenje - vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Sukus sljedećeg tjedna bio bi nastavak vrućine koja će u unutrašnjosti od srijede minimalno i popustiti. No bit će i više mogućnosti za lokalne pljuskove i grmljavinu.

