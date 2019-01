Profesor na Fakultetu političkih znanosti i politički komentator, profesor Tihomir Cipek kao gost Dnevnika Nove TV komentirao je trenutna politička događanja te prebjege iz i u Bandićev zastupnički klub.

Kako komentirate bujanje Kluba Milana Bandića?

To je rezultat krize parlamentarizma u Hrvatskoj, a drugi razlog je i u njegovim političkim vještinama koje su utemeljene u gradskom budžetu i radnim mjestima kojima disponira.

Što kažete na objašnjenja vladajućih kako bi se trebali brinuti šefovi onih stranaka iz kojih su prebjezi otišli?

Naravno da bi se oni trebali brinuti, ali mislim i da bismo se svi mi trebali brinuti. Interes je svih da parlamentarna demokracija funkcionira. Mislim da je čak i interes vladajuće stranke da se ustanovi jedan stabilni politički poredak u kojem bi se poznavala pravila igre. Na ovaj način na koji radi, s tim prebjezima, krše se pravila demokracije, a to nije ni u čijem interesu.

Dovodi li Milan Bandić ovim što se događa u pitanje stabilnost ukupne političke scene? I je li vrijeme za promjenu izbornog sustava?

Mislim da izborni sustav svakako treba mijenjati. Ako vi padate na neku razinu - što se tiče postupanja saborskih zastupnika - Rumunjske i Bugarske, onda treba težiti da se uspostavi takav izborni sustav koji će onemogućiti takav tip prijelaza i koji će vezivati mandat uz stranke, a ne isključivo uz zastupnike, kao što je to sada slučaj. To je suprotno preporukama Europske unije, odnosno Venecijske komisije koja se time bavi, ali život nameće svoja pravila.

Kome je namijenjena poruka Milana Bandića da u Hrvatskoj nema lidera? Bi li se, i tko trebao zabrinuti?

Puno je u Hrvatskoj ljudi koji za sebe u politici smatraju da su lideri. On time želi sebe istaknuti kao osobu koja bi mogla voditi Hrvatsku i priprema se eventualno za predsjedničke izbore te govori da bi on trebao biti taj koji je predsupstituirao ove koji su sada lideri.

Uvjet koji su neki spominjali - da je potpora premijeru Plenkoviću uvjet za ulazak u Bandićev klub - koristi li to ili šteti premijeru Plenkoviću?

Rekao bih da mu više šteti. Priopćenje HDZ-a u kojem se tvrdi da oni imaju sigurnih 77 zastupnika nije slučajno. Mislim da je situacija takva da kada bi premijer htio raspustiti Sabor, da bi imao velike poteškoće pri tome. Veliki broj zastupnika ga u tome ne bi podržao jer im je u interesu da se mandat završi, budući da znaju da u idućim izborima imaju vrlo male šanse da uđu ponovno u parlament. Tako da bih rekao da to povećava mogućnost podrške Vladi, a s druge strane nema ni potrebe za time. To je jedna ambivalentna situcija.

Milorad Pupovac unatoč stalnim trzavicama s koalicijskim partnerima i dalje podržava Vladu premijera Plenkovića, uz ogradu da to nije pod svaku cijenu. Što bi se trebalo dogoditi da on bude principijelan i okrene leđa HDZ-u?

Svašta se već dogodilo, tu je bilo velikih stresova i udaraca prema zajednici koju on predstavlja, tako da mi se čini da je to pravilo da manjinci čvrsto podržavaju Vladu čvrsto, čvrsto pravilo koje je zapisano. Danas je otvorio pitanje izbornih zakona i rekao da bi se trebalo razmišljati o tome da predstavnici nacionalnih manjina nemaju pravo biti u dva saborska kluba. To je jedan tip privilegije koja im više odmaže nego pomaže i dovodi ih u neugodnu poziciju. Radi se o neravnopravnom položaju. Zašto bi oni mogli biti u dva kluba, a svi ostali mogu biti samo u jednom?

Vjerodostojnost ove Vlade i općenito političkih opcija: je li upitna, srozana, tko su dobitnici ovih političkih previranja s prebjezima, uskočkim izvidima?

Jako se dugo u Hrvatskoj mučimo s politikom. Nismo do kraja osvijestili koja je važnost politike. Ne možete izgraditi državne institucije bez sposobne politike. A sad se događa to da se ljudi kada su politikom nezadovoljni pasiviziraju. Vrlo mali broj građana se odluči politički aktivirati da bi nešto promijenili. Sve dok se građani ne aktiviraju da bi nešto mijenjali u politici, imat ćemo ovakvu politiku kakvu imamo – relativno lošu.

Kako komentirate retoriku kojom se koristi Bandić?

Uopće je javni govor u Hrvatskoj u politici pao. Tri riječi – molim, hvala, oprosti - vrlo se rijetko čuju, osobito u obraćanjima. Danas najčešće imamo konferencije ne za novinare nego o novinarima. Ne odgovaraju na pitanja nego neprekidno kritiziraju novinare koji ta pitanja postavljaju. Tako se kod dijela birača i postiže popularnost. To i je paradoks hrvatske politike. Svi se slažemo da bi trebalo biti pristojan, a s druge strane građani ne sankcioniraju takav grubi govor hrvatskih političara

