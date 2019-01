Robert Jankovics iz kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, komentirao je za Dnevnik Nove TV sve veće bujanje Bandićeva kluba, ali i prve prebjege - reformiste.

N1 je objavio da je zastupnik Dumbović, nekadašnji član Reformista napustio Vaš klub? Zašto? I kako to komentirate?

Teško je to ovako na preskokce komentirati. Mogu samo reći da mi je žao. Mi smo sa zastupnikom Dumbovićem imali jedan dobar odnos. Razumijem politiku i predsjednik njegove stranke je rekao da su oni htjeli biti politički uvjerljiviji. Vjerojatno to u ovom okolnostima nisu mogli postići i razumijem to. Nadam se i vjerujem da ćemo nastaviti zajedno podržavati vladu Andreja Plenkovića, nažalost ne u istom klubu.

Ruši li vam kredibilitet suradnja s ljudima koji u vrijeme izbora nisu zastupali iste političke stavove i vrijednosti koje sada vaš klub zastupa?

Mogao bi rušiti kredibilitet da smo poziciju koju imamo u saborskoj većini iskoristili za ono što je 90 posto stanovnika i gledatelja mislilo da ćemo probati iskoristiti, a to je da dobijemo državne tajnike, ministre i pomoćnike ministara. Međutim nikada nam nije to bila namjera. Mi podržavamno vladu Andreja Plenkovića ovakvu kakva je. Sve što smo napravili u ovom klubu i zajedno, od kad nas je bilo 4 pa do sada kada nas je 11 ili 12, sve što smo napravili i sve što smo podržavali je bila vlada Andreja Plenkovića i odluke koje su donosili ministri iz HDZ-a i ministri iz HNS-a. Ono što smo zadnje predložili je to da će nekoliko stotina tisuća roditelja od rujna dobiti udžbenike koji će biti plaćeni iz državnog proračuna. Pa onda ako je to naš krimen i ako smo svoj politički utjecaj iskoristili za to da pomognemo roditeljima i da podržimo vladu Andreja Plenkovića, onda eto da – krivi smo.

Je li vas kontaktirao USKOK oko kaznenih prijava koje pljušte od prosinca za navodnu političku trgovinu?

Dosta se priča o tim prijavama. Naravno da će USKOK postupiti ukoliko netko prijavi mogućnost ili sumnju za kazneno djelo. Mene nitko nije kontaktirao i moram priznati da je vox populi ljudi s kojima sam ja da je to čisti PR-ovski potez onih koji su to prijavili. Citiram kolegu Sinišu Hajdaš Dončića koji je prošlog tjedna komentirao kako „ on ne vidi sto bi tu USKOK istraživao“.

Na koji način funkcionira vaš klub, osim onog najvažnijeg uvjeta, a to je potpora premijeru Plenkoviću?

Klub je jednako funkcionirao i kada nas je bilo 4 ili sad kad nas je 12. Tema o kojoj nema razgovora je ta podržavamo li hrvatku vVadu. Da, podržavamo Vladu na čelu s Andrejom Plenkovićem. Naravno, glasanja su kod nas dosta česta, posebno po svjetonazorskim pitanjima s obzirom na heterogeneost našeg kluba. Mi smo zapravo Sabor u malom. Možda je to i dio privlačnosti ovog kluba jer nema da netko kaze moraš nego dogovorimo što glasamo. Neke od odluka o kojima smo glasali nismo glasali jednoglasno. To je novum u hrvatskoj politici, a to je da klubovi funkcioniraju na taj način da mišljenje svakog člana kluba vrijedi.

Očekujete li nove prijebjege?

Hoće li biti novih članova našeg kluba, teško je prognozirati. Ja mogu reći da mi je jako osobno žao da se stožerne liberalne i lijeve stranke nalaze pred raspadom te da ako i bude novih članova u našem klubu oni će biti posljedica teške situacije u tim strankama.

