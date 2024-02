Koliko će koštati cestarina i kako će se naplaćivati novim sustavom? "Bit će cijela kombinacija modernih tehnologija"

Stiže novi način naplate cestarine prema kojem se vozači više neće zaustavljati za naplatu. Gdje će se i kako moći plaćati cestarine doznao je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić koji se uživo javio s Lučkog.

"Ono što možemo sa sigurnošću reći je da krajem 2025. ili početkom 2026. zauvijek ćemo reći naplatnim kućicama u svim krajevima Hrvatske", rekao je Mikić koji je predstavio svog gosta, profesora Fakulteta prometnih znanosti, Marka Ševrovića.

"Ono što je bitno je da prelazimo na sustav gdje neće biti zaustavljanja kod naplate cestarina. HAC je odabrao u inicijalnim studijama dvije tehnologije. Jedna tehnologija je slična onoj kakvu danas imamo kod ENC uređaja, DSRC tehnologija, druga je takozvana ALPR tehnologija prepoznavanja registarskih oznaka na vozilima", objasnio je profesor.

Upitan je koliko ćemo trebati usporiti prije tih uređaja i hoćemo li znati kojom brzinom ćemo se moći voziti.

"Ono što sad znamo iz tih studija i dokumentacije, naplata bi se trebala odvijati pri brzinama slabog toka, znači usporavanja ne bi trebalo biti. Pri ograničenjima brzine i nešto iznad ograničenja brzine bi ti sustavi mogli i trebali moći očitati ili ENC ili registarsku oznaku", odgovorio je.

Naplatne kućice će se ukloniti, ali kako će ti uređaji izgledati i gdje će se postaviti? Ševrović tumači da se oni neće postaviti, najvjerojatnije, na mjestu naplatne kućice, već nekoliko stotina metara ili kilometar dalje, tamo gdje je autocesta uža.

"Imat ćemo metalne konstrukcije, odnosno portale na kojima će biti montirani svi ti uređaji kao što imate na nekim mjestima u Europi gdje imate kamere i te antene koje su stavljene tamo gdje je autocesta uža", pojasnio je.

Profesor je upitan što će biti ako sustav neće uspjeti snimiti registraciju.

"Postoji sustav kontrole, kamera će uz to što snima registraciju snimati i tip vozila, boju vozila. To je sve bilo specificirano u natječajnoj dokumentaciji i onda će HAC, odnosno taj koji će vršiti naplatu, moći identificirati prekršitelje, odnosno one čija registracija nije pročitana, na način da onda detaljnije pregledavaju na ulazu i izlazu", odgovorio je.

Ševrović je dodao da detalje o tome kako ćemo kupiti, odnosno platiti vožnju autocestom još ne znamo.

"Bit će najvjerojatnije cijela kombinacija modernih tehnologija, od registracije putem weba, postojat će mjesta na cestama na kojima ćete se moći registrirati, registrirati s kreditnom karticom, bankovnim računima, možda mobitelima - ali to još, te detalje, ne znamo", pojasnio je.

Zasad je intencija da bi cijena trebala ostati ista, naplata bi i dalje trebala biti po kilometru, a turisti će se moći registrirati u sustavu putem weba, dodao je profesor, ali bit će i mjesta na cestama.

