Odluku ustavnih sudaca da sami sebi produže mandat komentirao je Ivan Pađen, ugledni profesor prava.

"Ima u toj odluci i nešto šuga, osim što je suštinski protivna sama sebi. Ustavni suci rezoniraju kao obiteljski odvjetnici, selski fiškali", rekao je Pađen gostujući na N1.

Pađen je rekao da se ništa ne bi dogodilo i da Ustavni sud ne može proglasiti na vrijeme protuustavnost nekog zakona ili propisa, jer svi predmeti ionako čekaju šest ili više mjeseci, a ne bi imalo utjecaja ni na izbor predsjednika Republike jer njemu mandat ističe 19. veljače.

Na pitanje je li Zoran Milanović pretjerao kad je rekao da četiri suca Ustavnog suda trebaju dati ostavke, Pađen je rekao da je Milanović načelno u pravu. "Sao neka on to ne poteže, neka to radi netko drugi iz neke druge stranke", rekao je Pađen.

