Problemi u zagrebačkom javnom prijevozu, vožnja na Advent mogla bi biti kaotična: "Tramvaj se sam ugasi, zakoči i to je to"

Grad namješta natječaje s tvrtkom Bistra - kop, istražuju Socijaldemokrati. Tvrde, čišćenje snijega s jankomirskim ekipama građane će stajati tri i pol puta više.



"To je 30 ekipi, uvjet je bio da ova baza ima 25 ekipi, odnosno 25 radnika sa vozilom. Ova baza će imati 30 ekipi", rekao je Davor Bernardić.



Gradonačelnik nema u ekipi nikoga tko bi dao izjavu, pa su sugerirali Dnevniku Nove TV da pusti što su prije tjedan dana rekli o ekipiranju zimske službe.

"Ne bih uopće komentirao te navode jer to nema nikakvog temelja u realnosti", rekao je zagrebački pročelnik za mjesnu samoupravu Andro Pavuna 26. studenog.



Ipak, Socijaldemokrati realno promatraju ekipe. "Moje je pitanje stanu li u dva ili tri kontejnera cijeli dan i cijelu noć na spavanje i na dnevni boravak 30 ljudi", pitao se Bernardić.



Ovo su političke igre u kojima njezina ekipa neće sudjelovati, rekli su iz prozvane tvrtke u telefonskom razgovoru za Dnevnik Nove TV.



"Javio se izvođač koji je mogao, mogao se javiti bilo tko, mi smo prizivali, mi smo silno željeli da se javi što više njih da bismo imali jednu kompetitivnost i natjecanje, no taj sustav je takav da se javio izvođač koji je dobio i to je tako, ne", kazao je 26. studenoga Pavuna.

"Cijena po ekipi se diže po ekipi na 135 čak eura, što znači da će za 152 dana grad morati platiti ovom isporučitelju 615 tisuća eura", ispričao je Bernardić. Pavuna je prije nekoliko dana rekao da neke cijene jesu skočile, "kao što je skočila cijena kruha mlijeka i svega živoga."



Bilo bi još ekipa za promatranje. "Najgore mi je bilo kad sam proklizao u Gračanima. Snijeg je padao, ljetne gume su bile na autobusu išao sam 50 do 100 metara klizeći. Konstantno vozimo na ljetnim gumama. zimi neispravnih kočnica. vozimo neispravne klime, zna autobus sam od sebe dati gas", komentirao je bivši vozač ZET-a Stipo Jelač.

"Tramvaj se sam ugasi, zakoči i to je to", dodao je bivši vozač ZET-a Juraj Bogdan Januš.



To je zadnji put bilo prije tri dana. Trosatna gužva od Dubrave do Novog Zagreba. Za koji dan sve ekipe bit će na cestama, i ZET-ova i zimska i ekipa iz tramvaja.

