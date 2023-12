Pokrovac o ekstremistima: "Da sam znao što će biti, ne bih dozvolio da nešto tako govori"

U Retkovcu traje sastanak Stožera za obranu hrvatskog sela. Reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić razgovarala je s s predsjednikom Stožera i vođom prosvjednika Tomislavom Pokrovcem.

"Premijer nema drugoga posla nego svaljivati krivnju na ekstremiste, svinjogojce i zemljoradnike", komentirao je optužbe za ekstremizam i dodao da je Plenković taj koji vrijeđa.

Josip Juretić koji je jučer u Kutini bio na presici poljoprivrednika i svinjogojaca digao je puno prašine.

Pročitajte i ovo afera plin za cent Grbin komentirao smjenu Barbarića: "To je u osnovi samo priča o još jednom HDZ-ovcu"

"Ja nisam puno razgovarao s gospodinom Juretićem. To je nekakva inicijativa njihova, oni dolaze, nas podržavaju. Ja osobno da sam znao da će biti to što je bilo, vjerojatno ne bih dozvolio da nešto tako govori. To nije naš način i naš stil razgovora", poručio je Pokrovac.

"Mi se ne ograđujemo od gospodina Juretića, nego od njegovih izjava", dodao je.

Pročitajte i ovo Odluka premijera Barbarić ne odlazi zbog plinske afere i HEP-ovih višemilijunskih gubitaka: "Ovo su nove okonosti"

Kako će kontrolirati tko dolazi na njihove akcije pogledajte u videu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.