Ekološka udruga optužila tvrtku za divlji deponij: "Nisam ja to odvezao na tuđi teren, gospođo. To je u mom dvorištu"

Divlji deponij skriven iza željezne ograde privatne tvrtke - otkrila je snimka dronom. Građevinski i glomazni natrpan - oko i u iskopanoj rupi u zemlji. Koji prerasta u ekološku katastrofu, upozoravaju iz Udruge Ekologija grada.

"Sa namjerom da se taj otpad bagerom zakopa i da se ne potroši niti jedan euro na njegovo pravilno zbrinjavanje. Što će naravno dovesti, s obzirom da se radi o vodozaštitnom području, do zagađenja tla koje ide prema podzemnim vodama“, upozorava Josip Pavlović, Udruga Ekologija grada.

Rupa umjesto adekvatne podloge za odlaganje otpada koja ne bi štetila okolišu, u dvorištu je nagrađivane tvrtke koja za projekte zelene tranzicije dobiva i europska sredstva. Vlasnik Tehnoplasta pristao je na razgovor telefonskim putem. Tvrdi - otpad redovito zbrinjavamo.

"Mi imamo vanjsko skladište, na našem terenu i to je to. Nisam ja to odvezao na tuđi teren, gospođo. To je u mom dvorištu. Mi kad skupimo dovoljnu količinu to vozimo na mjesto gdje trebamo vozit“, tvrdi Tomislav Prlić, vlasnik Tehnoplast profila.

