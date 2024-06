Obitelj poginulih sestara objavila potresnu poruku: "Da smo samo znali da je to posljednji put..."

Prošla je godina dana od strašne prometne nesreće u kojoj su u Dicmu život izgubile sestre Petra i Jelena Kelam. Teška nesreća potresla je Hrvatsku. Strahota se odigrala tog 9. lipnja 2023. kada je na automobil kojim je upravljala jedna od sestara naletio Mercedes kojim je upravljao 19-godišnjak. Djevojke u dobi od 21 i 24 godine su poginule dok je mladić zadobio lakše ozljede.

Prometna nesreća u Dicmu - 6 Foto: Duje Klaric/Cropix

U povodu prve godišnjice ove tragedije članovi obitelji poginulih djevojaka prisjetili su ih se u emotivnoj objavi na stranicama Slobodne Dalmacije.

"Da smo samo znali da je to posljednji put što smo sa vama, svaki bi nam trenutak bio važan. Pričali bi vam koliko nam značite, koliko nam je stalo do toga da dođete u Raj. Rekli bih vam da se ne bojite, da budete jake. Samo bih vam govorili da vas volimo, smijali bismo se i prebirali po najljepšim uspomenama… Da smo znali da je to posljednji put što smo sa vama, otpratili bih vas do izlaznih vrata, zagrlili bih vas i poljubili, pozvali bih vas da to još jednom učinimo da vas još čvršće zagrlimo… a kad se vidimo bit će to susret bez kraja za Vječnost…

Počivale u miru Božjem.

Do susreta u Vječnosti vaši mama Renata, tata Ivan, brat Nikola, brat Josip, nećak Ivan i nevjesta Josipa."