Državno odvjetništvo objavilo je na svojim internetskim stranicama članak 6. Zakona o državnom odvjetništvu kojim su reagirali na poruke premijera Andreja Plenkovića.

U velikoj akciji u aferi vjetroelektrane uhićena je i državna tajnica u Ministarstvu uprave Josipa Rimac. Ona je uoči uhićenja u svom automobilu pronašla bubicu i još nije jasno je li ju pronašla slučajno jer je navodno redovito provjeravala automobil ili joj je netko iz sustava dojavio i tako probio mjere. Nakon uhićenja u javnost su procurili i transkripti njezinih razgovora.

Novo curenje informacija razljutilo je premijera Andreja Plenkovića. ''Strašno je to, to je moglo izaći iz DORH-a ili policije, sigurno nije iz knjižnice. To je katastrofa, moraju pronaći tko je to'', zaključio je.

Iz DORH-a i USKOK-a poručili su potom da oni nisu izvor informacija jer "svako objavljivanje istrage šteti probicima kaznenog postupka, zbog čega je policiji u utorak naloženo provođenje izvida''.

Opet se oglasio Plenković i poručio da ne zna kako tako lakonski odbacuju da curi od njih. Plenković je ranije rekao i da očekuje da policija i DORH procesuiraju i one koji su vezani uz SDP i npr. provođenje javnih nabava za Europsku predstavnicu kulture u Rijeci. "Očekujem isti aršin i za one koji su vezani za SDP u Rijeci", poručio je. Naglasio je da se tu ne radi ni o kakvim napadima na pravosuđe, već su to samo očekivanja.

Danas je stigao i odgovor Državnog odvjetništva. Na svojim su internetskim stranicama objavili članak 6. Zakona o državnom odvjetništvu.

''Zabranjen je svaki oblik utjecaja, a posebno svaki oblik prisile prema državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika, zlouporaba javnih ovlasti i osobnog utjecaja te korištenje medija i javnih istupanja u predmetima kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti i u predmetima u kojima državni odvjetnik odnosno zamjenik državnog odvjetnika izvršava svoje ovlasti i dužnosti u zaštiti imovine Republike Hrvatske.''