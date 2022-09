Potres jačine 3.8 po Richteru pogodio je jugoistočni dio Bosne i Hercegovine, a osjetio i u dijelu središnje Dalmacije te na samom jugu Hrvatske.

U četvrtak u 16 sati i 3 minute seizmografi Seizmološke službe zabilježili su prilično jak potres nedaleko Stoca kod mjesta Berkovići na području Republike BiH.

Magnituda potresa iznosila je 3,8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru V stupnja EMS ljestvice.

#Earthquake 24 km E of #Nevesinje (Bosnia & Herzegovina) 4 min ago (local time 16:03:08). Colored dots represent local shaking & damage reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/LBaVNdVFgz

🌐https://t.co/53TAThJLqj pic.twitter.com/TRNTX0JIw0