Vlast u Splitu trese nova kriza. Sve je počelo jučerašnjim prekidom sjednice Gradskog vijeća, a svemu su kumovali vijećnici Željka Keruma koji s HDZ-om ima većinu.

Kriza vlasti trese Split, a ručnu je povukao Željko Kerum, koalicijski partner HDZ-a. ''Nismo uspjeli skupiti vladajuću većinu. Koalicijski su vijećnici napustili sjednicu. Jučer smo trebali konsolidirati ovu godinu s pozitivnim učincima'', rekao je Petar Škorić, HDZ-ov prvi potpredsjednik Gradskog vijeća.

Novonastalu je situaciju za Dnevnik Nove TV komentirao splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

''Ovaj je događaj prije svega ilustracija velike nervoze kod bivšeg gradonačelnika koju je prenio i na ostale sudionike političkog života, između ostalog i čelnike oporbe koji su zadnjih dana izmijenili vrlo vulgarne, loše i neprimjerene poruke među sobom. Građane to ne zanima. Ja se u to neću uvlačiti i to nije moj način'', rekao je.

S Kerumom nema nikakav kontakt

Opara kaže da Kerumu nema ništa za poručiti jer s njime nema nikakvog kontakta. ''Ja surađujem s vijećnicima kojima je stalo do ovog grada'', govori i dodaje da će svoj mandat odraditi do kraja.

''Zazivanje novih izbora za Vijeće u zadnjoj, izbornoj godini mandata je potpuno nepoznavanje političkih činjenica'', poručuje Opara.

''Podsjećam da bivši gradonačelnik nije od travnja 2019. godine bio na svom poslu, i onda telefonski naručuje svoje vijećnike da izađu iz Vijećnice. To je licemjerno'', kaže.

Nada se da će za desetak dana nastaviti prekinuti sjednica kako bi se donio rebalans gradskog proračuna.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr