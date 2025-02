Uznemirujući početak radnog tjedna za djelatnike Obrtničke škole u Zagrebu. Dok su učenici izlazili, u školu su ulazili pirotehničari. Povod su lažne dojave o bombi.

"Djecu smo u jutarnjem turnusu otpustili da idu doma, a za popodnevni turnus očekujemo normalno održavanje nastave. Sadržaj je bio toliko neprimjeren da je škola morala reagirati", objasnila je Darinka Štampar Šmaguc, ravnateljica Obrtničke škole Zagreb.

Do 10 sati je sve bilo gotovo. Bombe, nasreću, nije bilo, no oni koji šire strah uspjeli su u naumu i zaustavili rad škole. No, to nije jedino zabrinjavajuće.

"Bit će krvi, bit će vriske. Znači, to su djeca upozoravala da i oni na svoje mailove dobivaju, sada je službeno mail takvog sadržaja, takav mail, došao na naše adrese", upozorava Darinka Štampar Šmaguc, ravnateljica Obrtničke škole Zagreb.

Nekoliko stotina kilometara južnije, Kazalište lutaka Zadar prije predstave na WhatsAppu je primilo sličnu poruku, potvrdila je ravnateljica.

“Policija je u stvarno rekordnom roku bila tu i napravila izvide u našoj upravnoj zgradi, glavnoj zgradi i crkvi svetog Dominika i zaključila da nema ništa. Očito je bilo u cilju dizanja panike", govori Iris Pavić-Tumpa, ravnateljica Kazališta lutaka Zadar.

Više detalja o sadržaju poruka od ravnateljica nismo dobili.

"Policija veli da je to poznati mail...", izjavila je Darinka Štampar Šmaguc, ravnateljica Obrtničke škole Zagreb.

Upravo je ponedjeljak naveden kao dan, tvrdi MUP, u lažnim uznemirujućim fotografijama o islamističkoj prijetnji školama. Fotografije su dijeljene nakon što je prošlog četvrtka zabilježena čak 91 lažna dojava o bombama u srednjim školama s navodno islamističkim porukama, rekli su iz MUP-a tada.

Za pošiljateljem prijetnji se traga. Za kazneno djelo lažne uzbune predviđena je kazna zatvora do tri godine.

