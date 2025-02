Izložba fotografija govori o običajima Srba u Hrvatskoj, ali i u drugim susjednim zemljama. Bulj je nakon razgovora u policiji iznova istaknuo da mu ne smetaju Srbi, nego što izložbu financira Srpsko narodno vijeće na čelu s Miloradom Pupovcem čije stavove i rad nikada neće podržati. Misli da se pritisak na njega vrši zbog premijera Plenkovića.

"Ja se borim protiv svega što radi Andrej Plenković, njegova klika i njegovi pipci, u politici, u DORH-u, njegovi pipci. Naravno i Božinović. Niti jedan pritisak me neće zaustavit makar završio u zatvoru. Može biti da je cilj da me zaustave u kandidaturi, može bit i to je l'. Ja se nadam da će isto provesti i prema gradonačelniu Pule koji je zabranio Thompsona, gradonačelnika Zagreba koji zabranjuje jednoj udruzi da koristi javne prostore u Zagrebu", izjavio je gradonačelnik Sinja, Miro Bulj.

Pročitajte i ovo Rafali iz automobila Glavaš objavom videa pucnjave u tunelu podigao prašinu: "Traži se splitski Dabro." O svemu se oglasila policija

Pročitajte i ovo Ceremonija na Pantovčaku Thompsonov hit na Milanovićevoj inauguraciji: Evo što će pjevati klapa Hrvatske ratne mornarice