"Prije dva tjedna popila sam Römerquelle i završila na antibiotiku!" Liječnica joj je rekla da joj grlo izgleda kao da ga je izgrizla želučana kiselina

Javila nam se zabrinuta čitateljica Mia Dumenčić koja tvrdi da je prije dva tjedna u Zagrebu popila Römerquelle te da joj je ubrzo počelo stezati grlo i peći je. Nakon toga je završila na antibioticima te još uvijek osjeća pečenje grla, ne osjeća u potpunosti okuse te i dalje ima crvene točkice na jeziku i grlu.

"Prije dva tjedna suprug i ja doputovali smo iz Njemačke te smo stali u Zagreb nešto obaviti. Sjeli smo u kafić na Trešnjevci, čekali smo montažu na automobilu. Popili smo kavu i Römerquelle s okusom limunske trave. Sjećam se kako sam konobaru još naglasila da mi donese bocu iz gajbe kako mi piće ne bi bilo prehladno, jer mi to ponekad smeta. Prvo sam popila kavu pa onda piće i odmah sam osjetila peckanje u grlu te stezanje. No, nisam obraća puno pozornosti na to jer smo jurili dalje u Našice", opisuje Mia taj dan.

Pomislila je da se prehladila zbog promjene vremena. I još se čudila kako je grlo tako jako peče i steže ju, a nije pila ništa hladno. No, situacija s grlom nije se smirivala.

"Sljedeći dan grlo me je i dalje peklo i stezalo, imala sam osjećaj knedle u grlu te sam otišla kod doktorice opće prakse. Kada je doktorica pogledala grlo, rekla je da je jako crveno i da izgleda kao da ga je izgrizla želučana kiselina. S time inače nemam problema. Liječnica mi je dala dvije kutije antibiotika te rekla da joj se javim ako se situacija ne smiri", govori čitateljica koja je trenutačno u Njemačkoj te se šokirala onime što se događa u Hrvatskoj oko spornih pića.

"I dalje osjećam pečenje u grlu i stezanje, imam crvene točkice na jeziku i ždrijelu. Također, hrana mi je bljutava, nema okusa", opisuje Mia koja pije već drugu kutiju antibiotika koji joj, čini se, ne pomaže.

Iako je i suprug pio isto piće, nije ga popio do kraja te se dobro osjeća, malo ga je peckalo grlo, ali ništa zabrinjavajuće.

Kaže da se šokirala i jako zabrinula nakon što je pročitala što se oko spornih pića događa u Hrvatskoj.

"Kada sam vidjela što se događa, odmah sam se sjetila da sam i sama popila to piće i da od tada imam problema s grlom. Kako ne osjećam bitno poboljšanje, otići ću gastroenterologu kako bih provjerila svoje zdravlje", rekla je.