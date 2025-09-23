Stravičan napad: Maloljetnici brutalno pretukli mladića, bori se za život

Nakon stravičnog napada koji se u nedjelju dogodio u Našicama, maloljetnici koji su napali i brutalno pretukli mladića prijavljeni su zbog nanošenja teških i po život opasnih ozljeda, izvijestila je osječko baranjska policija.

Napad se dogodio u tri sata ujutro u noći sa subote na nedjelju u središtu Našica. Četiri maloljetnika ispred hotela su dočekala 24-godišnjaka i počela ga brutalno tući. Zadali su mu više udaraca rukama i nogama u glavu i tijelo zbog čega je mladić zadobio teške i po život opasne ozljede.

Prevezen je u KBC Osijek gdje mu je pružena liječnička pomoć zbog ozljeda opasnih po život.

Maloljetnici su brzo pronađeni i uhićeni. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predani su pritvorskom nadzorniku PU osječko-baranjske uz kaznenu prijavu za počinjeno kazneno djelo Osobito teške tjelesne ozljede.