Mlada žena preminula u stanu, policija privela njezina partnera: Sumnja se na jednu stvar

Mlada žena preminula je u nedjelju u centru Rijeke, a sumnja se da je njezina smrt povezana s konzumiranjem droge. Pod sumnjom da joj je dao drogu na uživanje policija je privela njezina partnera, 40-godišnjeg muškarca, na kriminalističko istraživanje.

Žena je, rođena 90-ih godina, navodno preminula nakon što je u stanu na Potoku konzumirala speed, neslužbeno doznaje Burin.

Postoji mogućnost da će njezin partner nakon ispitivanja i prvih istražnih radnji biti pušten da se brani sa slobode.

U sklopu istraživanja slučaja u riječkom Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku obavljena je obdukcija nad tijelom preminule žene, ali će do konačnih zaključaka o uzroku smrti trebati još sačekati nalaze dodatnih analiza, prije svega toksikološkog.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske priopćeno je da je kriminalističko istraživanje u tijeku.