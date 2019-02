Sinoć je u intervjuu za Dnevnik Nove TV premijer Andrej Plenković ekskluzivno otkrio kako na idućoj nabavi borbenih aviona neće raditi samo stručni tim ministra obrane Damira Krstičevića, a danas je to komentirao i ministar.

Premijer je rekao kako će na nabavi borbenih zrakoplova raditi i druga ministarstva te dodatno pojasnio o kakvoj se meuđuresirnoj suradnji rad: ''Ovaj put bit će veća uloga i drugih resora poput ministarstva vanjskih poslova i ministarstva gospodarstva''.

S obzirom na to da će u nabavi zrakoplova ovog puta sudjelovati i drugi resori, ministar Krstičević ističe da je uvijek dobro da se uključe svi resori, jer je to velika operacija i da je to dobar put.

Dokumenti vezani za prodaju zrakoplova izlaze u javnost, a Krističević kaže: "Samo se strpite, kada bude saborska rasprava javnosti ćemo dati sve informacije. Mjesec dana idu informacije i ja podržavam da se to ispita, da vidimo odakle idu te informacije".

"Ova Vlada želi zadržati zrakoplovstvo i to je važno. Posao nije propao zbog Vlade, ovo je složenija priča koja zahtjeva još više koordinacije i tako ćemo raditi", rekao je te dodao da uvijek drugi put može biti i vjeruje da će biti uspješnije.

Ponovio je da ne vidi svoju političku odgovornost: "Ništa nije propalo, Hrvatska nije oštećena, radili smo transparentno, ova Vlada je vrlo hrabro ušla u taj proces".