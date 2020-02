Premijer Andrej Plenković komentirao je donošenje zagrebačkog Generalnog urbanističkog plana te se osvrnuo na uzorak po kojem se otkrivaju detalji iz imovinskih kartica ministara.

Premijer Andrej Plenković sastao se uoči večerašnjeg sastanka zagrebačkog HDZ-a s čelnikom te organizacije Andrijom Mikulićem. Rekao je da je važno da odluku o GUP-u donese gradska organizacija. S nacionalne razine, važno mu je, kaže, da je cijela procedura obavljena prema zakonu i da je ''GUP u skladu s višim planom''.

''Cijela je stvar zakonita, a političku odluku donijet će oni'', rekao je predsjednik Vlade. Najavio je da HDZ ima nekoliko amandmana i objašnjava da oni nisu podneseni zbog odgode izglasavanja GUP-a, nego da njima žele poboljšati GUP.

''Kada budu izbori, neka ljudi biraju one za koje misle da će najbolje voditi grad", komentirao je inicijativu SDP-a o referendumu za smjenu Milana Bandića.

S ministrom Olegom Butkovićem nije razgovarao o poticajima koje je ministrov otac dobio od Ministarstva turizma. Rekao je kako misli da se češljaju ljudi koji su njemu dali podršku. "To je jasno kao dan. Kujundžić da potporu u Imotskom, više nije ministar, Krstičević, Butković, Filipović, Barbarić, vjerojatno će slijediti još. Ako do 15. ožujka ne bude barem još dvadeset takvih, onda ću tim grupacijama dati kritiku da je to malo", rekao je Plenković. Smatra da to nisu samo unutarstranački obračuni.