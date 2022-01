Premijera Plenkovića iznervirala su pitanja o aferi u kojoj se našao njegov šef kabineta. Novinarima je poručio: "Ono, prestanite".

Premijera Plenkovića iznervirala su pitanja o aferi u kojoj se našao šef njegova kabineta. Naime Zvonimir Frka Petešić mjesečno plaća dužnosnički stan od 96 kvadrata u strogom središtu Zagreba 484 kune. 484 kune!!! Frka Petešić dobio je stan jer je po povratku u Hrvatsku prebivalište prijavio kod oca u općini Sali, a ne u Zagrebu.

Frka Petešić time je formu zadovoljio i prijavom prebivališta u općini Sali, otklonio svaku prepreku za dobivanje dužnosničkog stana. A u Zagrebu je, priznaje, ranije već bio prijavljen.

Premijer u svemu ovome ne vidi ništa sporno. Nakon sjednice Vlade dao je izjavu, a vidno su ga isprovocirala pitanja o najnovijoj aferi.

"Stvarno super, gledam to sa simpatijama. Ja bi njima preporučio da im Zvonko bude suradnik. Ja ga znam jako dugo. Pa onda neka pričaju. Čitajte priopćenje Ministarstva", poručio je premijer novinarima.

Na pitanje zašto Frka Petešić prijavljen u Zagrebu, budući da je ranije bio prijavljen, premijer kaže: "Nisam o tome s njim razgovarao". Zatim je ponovo opleo po Grbinu. Rekao je i tko je sve ranije živio u tom stanu, pa poručio: "Zvonko na to ima pravo. Ima pravo na to i točka", kaže.

"Šta vi mene pitate jel sad netko promijenio boravište? Imate priopćenje Ministarstva, sve je jasno. Ta tema je u eteru da se napravi problemčić. Meni izgleda sve ok. Nema svoju nekretninu. Ne znam jel njegova obitelj prijavljena u Dubravi", kaže premijer.

Na pitanje o kvadraturi stana, premijer kaže: "Što je to problem, jer on učinio nešto loše? Podsjećam, on nema nekretninu u vlasništvu. Ne, nije to stvar primjera i principa. Je li se zgrada obnovila zato što je tamo njegov stan? Ima li pravo na 96 kvadrata? Gdje mu je prebivalište, a gdje boravište? To je problem.

Dajte molim vas, ono prestanimo više s tim. Radite aferu čovjeku kojemu ne možete naći crno ispod nokta. To svi jako dobro znate. To se radi namjerno. Radi se haranga. Pa kako je to završilo u novinama?", kaže.

Na pitanje reportera Dnevnika Nove TV Mislava Bage, zašto novinari ne bi preispitivali, premijer kaže: "Je, apsolutno je to slučajno? Dajte molim Vas. Ima li još netko pitanje, mudrije pametnije, relevantnije za hrvatsku javnost od ovoga, ovo govorim bez nervoze".

Nekoliko puta je ponovio kako govori bez nervoze, aludirajući na izjavu Sabine Glasovac koja mu je na saborskom aktualcu poručila da je malo nervozan. "Imate priopćenje, imate izjavu ministara, ja sam vam rastumačio. That s it. Podvlačimo crtu, ima limita na ovakve teme", kaže.

Na opasku da postoje samo glupi odgovori, a ne glupa pitanja, premijer je rekao: "Samo se vi tješite".

"Postoje stvari kojima kažemo dosta", kazao je potom premijer.

