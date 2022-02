Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u ponedjeljak je navečer osudilo rusko priznanje samoproglašenih ruskih republika na istoku Ukrajine. O toj se temi oglasio i premijer Plenković na Twitteru.

MVEP u objavi na Twitteru navodi da takav potez ruskog predsjednika Vladimira Putina "krši ukrajinski teritorijalni integritet, međunarodno pravo, Sporazume iz Minska i potkopava diplomatsko rješenje" krize.

"Čvrsti smo u podršci ukrajinskom suverenitetu", naglašavaju u MVEP-u.

Hrvatska je u nizu zapadnih zemalja koje su u ponedjeljak snažnom osudom reagirale na rusko priznanje i optužile Vladimira Putina za kršenje međunarodnog prava i ukrajinskog suvereniteta.

We condemn recognition of the self-proclaimed Donetsk/Luhansk as violation of #Ukraine territorial integrity, international law, the Minsk agreements, undermining a diplomatic solution.

We stand firm in support of 🇺🇦 sovereignity.