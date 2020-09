Premijer Plenković odgovorio je Zoranu Milanoviću.

"Vidi se iz aviona da se on stabilizirao", komentirao je premijer Andrej Plenković današnje izjave predsjednika Zorana Milanovića. No nije komentirao puno. Naglasio je da se treba vratiti glavnoj temi.

"To je neovisnot DORH-a i USKOK-a. To je tajnost istrage, beskompromisna borba protiv korupcije. Tako radi ova Vlada. Bez obzira o kome se radi, mora odgovarati. Mi to radimo, točno kako je propisano zakonom", rekao je premijer.

"Javnost i politički akteri moraju znati da nema nedodirljivih", naglasio je.

Na pitanje hoće se sastati sa predsjednikom, na čemu Milanović inzistira, rekao je da je to bespredmetno i da će se sastati jedino oko imenovanja veleposlanika.

Na pitanje o sigurnosnim provjerama dužnosnika, odgovorio je da se i u slučaju da se provjera napravi, kasnije može saznati da za nekoga da je bio s druge strane zakone, ali da će gledati kako prevnirati takve sitacije.