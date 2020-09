Predsjednik Zoran Milanović nastavio je verbalni rat s premijerom Andrejem Plenkovićem. Poručio je da je on mala beba u odnosu na bahatluk predsjednika Vlade.

Predsjednik Zoran Milanović odmahnuo je na izjavu Tome Medveda na ''ispriku'' šefa države. ''Medved nije Plenković. Ja se jesam ispričao, nikog nisam nazvao bijesnim, nisam ni na koga tjelesno nasrnuo u Saboru. Nije ništa sporno. Da mi netko kaže da se stabiliziram, što to znači?'', nanizao je šef države.

Ponovio je da mu nije ništa sporno što je odlazio u famozni Klub u Slovenskoj. ''Ja sam u Klubu bio dva puta u vrlo uskom društvu, mogao sam biti u Vili Weiss. Radi se o čovjeku koji je predsjednik uprave Janafa. Nisam se skupljao na Martinju, posebno ne nakon što sam izabran. Došla je riba, nitko je nije htio pojest, pa sam ja došao'', objasnio je svoj odlazak.

''Lockdown traljavo osmišljen''

Na pitanje je li primjereno što je predsjednik odlazio u Klub dok su svi u vrijeme lockdowna morali biti kod kuće, odgovorio je protupitanjem. ''Potpuno ste krivo otišli. Što sam trebao ostat doma i razgovarati sa suradnicima preko Zooma?''

''Sad vidimo da imamo premijera koji ništa ne zna. Na to se mi vratimo, ne na lockdown koji je bio paušalno i traljavo osmišljen. Ne bih nikad ostao doma. Razgovarao sam s načelnikom Glavnog stožera o razvoju oružanih snaga. Ministrima bi se trebao netko ispričati jer su namagarčeni, to ne znači da su radili nešto ilegalno tamo. I Jakova Kitarovića će ispitivati, a on po svemu sudeći nema pojma o tome. Pogledajte kako se to tretira u Njemačkoj. Zna se, zna se'', poručuje Milanović.

Neće Plenkovića moliti da razgovaraju

''Ja ću sutra predložiti Saboru imenovanje predsjednika Vrhovnog suda, hoćemo o tome razgovarati? S kim da razgovaram o tome, sa Škorom? Očekujem da razgovaramo, ali neću ja njega moliti. Pa daj čovječe, imamo ozbiljan problem. Imamo krdo skandala, neću prestat o tome govoriti. Nek mi ne govore o stilu, ja na ljude ne nasrćem. Znam biti grub, ali ta razina bahatosti nije moje područje, ja sam mala beba za to'', istaknuo je.

Tvrdi da pazi s kim razgovara i tko mu ulazi u intimni prostor. ''Sigurno nisam razgovarao o nečemu što bi me moglo kompromitirati. Ako jesam to je moj problem, neka vide da sam ništarija'', rekao je.

Ponovio je da je zamjena teza da je njegova Vlada ukinula sigurnosnu provjeru nego je on samo inzistirao da ne mogu ljudi iz SOA-e mogu provjeravati kandidate za ministre, osim ako protiv nekog nije u tijeku aktivna istraga. Ali ne mora to biti SOA, to može biti DORH, objašnjava Milanović. ''Ako i jesam ukinuo, zašto nisu vratili?'', zapitao se na kraju.