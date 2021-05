Premijer Andrej Plenković obratio se medijima u Bjelovaru i komentirao aktualne teme.

Premijer je komentirao Programsku koaliciju SDP-a i Domovinskog pokreta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koju su u srijedu potpisali SDP, DP i župan Damir Bajs. Plenković smatra da taj dogovor SDP-a i DP-a samo znači da će na izborima u nedjelju za župana biti odabran HDZ-ov kandidat Marko Marušić.

Postavilo se pitanje i je li HDZ spreman za suradnju, to jest, hoće li "pružiti ruku" Škorinom Domovinskom pokretu, a Plenković je kazao da je jutros komentirao neke stranke, a "hrvatski birači pamte" te da "govorimo o političkim akterima koji su recentno na sceni, a kojima je jedini smisao postojanja da dođu na HDZ-ovo mjesto. Nema druge velike političke misije ni filozofije tih stranaka, odnosno pokreta nego biti tu gdje je HDZ već čvrsto, solidno 32 godine i bit će još puno godina, a pitanje je gdje će biti oni".

Spomenuo je i kako je Domovinski pokret na prošlim predsjedničkim izborima pozivao birače da od dvije opcije zaokruže treću. "To je direktna sugestija tada bila da se ne glasa za Kolindu Grabar Kitarović", kazao je premijer te dodao kako su ključni ljudi Mosta tada pozivali da se prekriže listići.

"Sugestije takvih političih stranaka biračima koji su im u prvom krugu dali povjerenje, sugeriraju da negiraju ključni demokratski trenutak u životu jednoga naroda, a to su izbori. To su nezreli potezi", rekao je Plenković te istaknuo kako je to ogromna razlika "između nas i njih". Kaže da je HDZ ozbiljnija i zrelija stranka koja poštuje birače.

Osvrnuo se i na nabavku borbenih aviona. Na pitanje hoće li se na Dan Državnosti, odnosno na dan drugog kruga lokalnih izbora znati odluka o borbenim avionima, odgovara da će se više znati sutra kad je sastanak Vijeća za obranu.

Upitan zašto nema bolje komunikacije između njega i predsjednika, to jest, između dvije strane koje bi trebale donijeti tako veliku odluku, odgovorio je: "Ja sam čuo da on sve zna, a nekidan je govorio da ne zna. Vidjet ćemo sutra. Ja ne znam kako on zna sve.

Sugerirao je i novinaru da postavi pitanje na drugačiji način: "Da li bi možda on sve znao da je imenovao svog savjetnika u povjerenstvo? Onda bi možda sve znao", poručio je Plenković te dodao kako je bivša predsjednica imala svog savjetnika u tom povjerenstvu.