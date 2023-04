Premijer Andrej Plenković komentirao je slučaj ministra Marija Banožića koji je dobio kredit APN-a, odnosno subvenciju države za rate kredita. Izjavio je da će ministar sam morati sve pojasniti i da ga ministar oko toga nije konzultirao.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanom otvorenju 2. Svjetskog kongresa sportskog turizma u Petrčanima. Premijer Plenković dao je izjavu. Komentirao je slučaj ministra Banožića, hvalio se dobrim ekonomskim pokazateljima, te komentirao slučaj šefice USKOK-a.

Ministar Banožić ipak se prijavio na APN i odobreno mu je subvencioniranje kredita. Ministar gradi kuću u Vinkovcima. Evo što je Plenković rekao na to.

"Ne znam je li dobio kredit, mislim da će on o tome kazati sve što treba, ministar je građanin i u jednakom je statusu kao i svi ostali. Nije me konzultirao kada je tražio kredit". Plenković je komentirao slučaj odlaska Vanje Marušić i tvrdnje Nacionala da je otišla iz osvete.

"Mi smo to kao Vlada dematirali", rekao je. Članak Nacionala nazvao je nebuloznim i neistinitim.

Razlozi za razrješenje ravnateljice USKOK-a, u nadležnosti su Glavne državne odvjetnice. Radi se o internoj stvari DORH-a, na koju izvršna vlast nije imala nikakav utjecaj, ponovio je premijer sve ono što je Vlada navela u priopćenju od utorka.

Naime, tjednik Nacional u utorak je objavio tvrdnje da je šefica USKOK-a Vanja Marušić smijenjena jer je njezin zamjenik Uredu europskog tužitelja u Zagrebu dostavio prepisku iz grupe na WhatsAppu iz mobitela Josipe Rimac u kojoj se spominje AP, tvrdi Nacional.

Navode kako je zamjenik ravnateljice USKOK-a zadužen za rad na predmetima protiv Josipe Rimac krajem prošle godine predao EPPO-u transkripte prepiske između Josipe Rimac i Gabrijele Žalac u kojoj se spominje AP, a potom je otišao raditi u EPPO. Afera s vozačem Vanje Marušić, koja je prošloga tjedna dovela do njezine naprasne smjene, plasirana je u javnost iz osvete, tvrdi tjednik.

Plenković se hvali

Plenkovića su novinari potom pitali o zahtjevima sudaca koji traže veće plaće, a on se hvalio dobrim gospodarskim pokazateljima.

"Trend smanjenja inflacije je više nego očigledan, stvari izgledaju na jedan način, ali kada vodite proces i imate odgovornost prema građanima, onda je optika sasvim drugačija. Svi koji su dobili potpore zapravo bi bili oduševljeni da potpore nisu dobili i da im one nisu bile potrebne", napomenuo je.

"Pokazali smo da smo ekonomski i fiskalno dovoljno snažni da u vrijeme kriza državni intervencionizam popravlja tešku vanjsku krizu i šok na koju nitko od aktera nije mogao utjecati".

Ponovo je uslijedilo pitanje o Banožiću.

"On će se očitovati o tome, to mora reći Banožić, ali i Bačić, kao ministar graditeljstva. On neka objasni to sam", ponovio je.

Ministar vanjskih poslova Grlić Radman rekao je kratko o situaciji u Sudanu da su svi koji su željeli, napustili Sudan.