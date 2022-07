Premijer Plenković komentirao je najnoviji potez Rusije i stavljanje Hrvatske na popis neprijateljskih zemalja.

Premijer Plenković boravi na Hvaru gdje je nazočio otvaranju vanjskog veza luke Sućuraj. Projekt je vrijedan više od 35 milijuna kuna, a dijelom je financiran iz EU-e.

Premijer je u izjavi za medije komentirao svečanost otvaranja Pelješkog mosta, dolazak predsjednika na svečanost i najnoviji potez Rusije, koja je Hrvatsku stavila na crnu listu.

"Projekt je dobar za one poput Milanovića koji se pitaju gdje su pare. Evo, tu su pare, da nije bilo EU-a, nikad to ne bismo izgradili", kaže premijer o Pelješkom mostu, dodajući da će most trajno povezati Hrvatsku.

Komentirao je izjavu predsjednika da je SDP 90 posto zaslužan za ovaj projekt: "Oni su zaslužni sto posto. Prvo su petljali da ga ne bude. On možda misli da je SDP zaslužan za euro, EU, sve, i za ovaj gat ovdje. Živio SDP", rekao je ironično premijer i dodao da su na svečanu ceremoniju otvaranja Pelješkog mosta pozvani svi dužnosnici "jer se radi o povijesnom događaju koji se neće ponoviti".

Rusi su dodali Hrvatsku na listu neprijateljskih zemalja. Plenković kaže da smo u dobrom društvu. Potom je komentirao predsjednika Milanovića, nazvavši ga štetočinom.

"Milanović je štetočina kakvu Hrvatska nije vidjela. Nema mostova koje nije porušo i nema koga nije uvrijedio. Svi ti ljudi nakon njega zovu nas i govore: "Hvala Bogu što postojite". Zahvaljujući njegovoj politici nitko više nije voljan pomoći da se riješi hrvatsko pitanje u BiH. Ako ljudi cijene njegov način govora, meni je žao. Srećom, postojimo mi", kaže Plenkvoić.

Komentirao je i plaće liječnika. "Liječnicima smo toliko puta povećali plaće da ne znam što hoće više", kaže Plenković. Smatra kako svi moraju shvatiti u kakvoj krizi se nalazimo.

Na pitanje o uštedama, premijer kaže kako dobro podnosi vrućinu i hladnoću. "Nema drame", poručuje.