Plenković je u posjetu Vukovaru gdje je odgovarao na pitanja novinara o transparentu kojeg su jučer u Zagrebu držali mladići odjeveni u crno držeći baklje. Sadržaj transparenta je uznemirujuća prijetnja pripadnicima srpske manjine.

Premijer Andrej Plenković tijekom posjeta Vukovaru komentirao je i jeziv transparent s kojim su pozirali navijači u Zagrebu.

Srpsko narodno vijeće objavilo je jutros na Twitteru fotografiju snimljenu u Zagrebu na kojoj se vide mladići ispred grafita posvećenog Dinamu kako drže natpis "Je**t ćemo srpske žene i djecu". Fotografiju je u Kustošijanskoj ulici u Zagrebu snimio fotograf Nikola Šolić i objavio na Facebooku. Napisao je i da su uzvikivali "ubij, ubij".

Premijer Andrej Plenković je, odgovarajući na pitanje novinara kazao da fotografiju nije vidio, ali je jasno osudio takav čin.

"Bilo što što je takvo ja najoštrije osuđujem, tome nema mjesta u javnom prostoru, za svaku osudu je to. Za mene tu nema dilema, neprihvatljivo je i za svaku osudu", rekao je Plenković.

Zagrebačkim ulicama rulja mog života teče. pic.twitter.com/dvwIp7XEQQ — Srpsko narodno vijeće (@SrpskoV) June 12, 2020

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Zagrebu je kratko rekao kako je siguran da policija radi na ovom slučaju.

Predsjednik SNV-a Boris Milošević zgrožen je događajem. "Što više normalan čovjek može reći na to? Grozno je i jezivo da su mladi ljudi spremni pisati takve poruke mržnje", komentirao je Milošević za DNEVNIK.hr. Dodaje da je to posljedica normalizacije ustaštva i toga što se o tome ne šalju jasne poruke. Podnijeli su prijavu i čekaju reakciju polcije. "Očekujemo postupanje policije, ali nažalost to nije samo problem policije, već problem društva", poručio je.