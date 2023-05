Premijer Andrej Plenković stigao je u posjet Lici, a za nekoliko sati u Banskim dvorima koalicijskim partnerima bit će predstavljena porezna reforma čije detalje javnost željno iščekuje.

U povodu Dana Ličko-senjske županije, 30. obljetnice osnivanja Ličko-senjske županije i 200. obljetnice rođenja Oca domovine dr. Ante Starčevića premijer Andrej Plenković sudjeluje na svečanoj sjednici Županijske skupštine u Gospiću.

Očekuje se njegovo prigodno obraćanje, a s njim su i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.



Plenković će po dolasku položiti vijenac i zapaliti svijeću kod Spomenika poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata te pred bistom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.

Hoće li nakon ukidanja prireza građanima porasti plaće? Novinar Dnevnika Nove TV otkriva: "Vrag je u detaljima"

Plenković o ukidanju prireza: "Ne znam tko plasira u javni prostor da se nešto oduzima jedinicama lokalne samouprave. To je izmišljena teza"

Javnost za to vrijeme nestrpljivo čeka hoćete li građani doista imati veće plaće i koliko, no to bi trebala saznati tek sutra nakon što danas detalje dozna vladajuća koalicija. HDZ zna, najkasnije od jučer.