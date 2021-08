Predsjednik Milanović danas je prvi put potvrdio da je sudac Radovan Dobronić njegov kandidat za predsjednika Vrhovnog suda. Premijer Plenković u Divuljama je komentirao Milanovićev prijedlog.

Premijer Andrej Plenković boravi u Divuljama kako bi se iz prve ruke informirao o požaru u Segetu Gornjem kod Trogira, koji je buknuo u ponedjeljak ujutro, a još uvijek nije lokaliziran, no za sada se ne širi.

Počelo je puhati jako jugo koje u trenu može promijeniti smjer vatre. Još ima izdimljavanja na rubovima i sredini požarišta, no vatra se ne širi. Vatrogasci rade na dogašivanju i sanaciji, a iz zraka im pomažu dva fair bossa. Po gruboj procjeni izgorjelo je oko 1600 hektara. Premijer Plenković dao je kratku izjavu nakon sastanka. Komentirao je MIlanovićev prijedlog za predsjednika Vrhovnog suda, turističku sezonu, pomoć Turskoj u borbi s požarima i požar pored Trogira.

Zahvalio je svima koji su uložili veliki napor u gašenju požara u Segetu Gornjem, te na dobroj sinergiji vatrogasaca i vojske, općina i gradova. Ponovio je kako je Hrvatska odlučila pomoći Turskoj u borbi s požarima. Ne misli da je Hrvatska prerano odlučila poslati kanader i kaže da Hrvatska ima dovoljno zračnih snaga za borbu protiv požara.

"Nismo prerano dali svoje avione, mi to radimo na temelju procjenu struke. Jedan kanader je u Turskoj. Jedan na servisu, četiri imamo. Nije se dogodilo da nam je falio taj avion proteklih dana", istaknuo je premijer i komentirao turističku sezonu.

"Vidi se da su se ljudi zaželjeli Hrvatske. Sve županije bilježe puno bolje rezultate nego prošle godine. Fiskalizacija je bolja od 2019. godine. Dolaze gosti, možda malo manje nego inače, ali troše više. Na kraju ćemo ići od 60 do 70 posto rekordne 2019. godine", otkrio je.

Komentirao je proslavu u Kninu. Na pitanje tko će biti prvi u polaganju vijenaca, kaže: "Sve će biti kako treba, svi će položiti vijence. Više je tema kako netko ignorira Dan državnosti...to je tema".

Komentirao je izjave Milanovića i tvrdnje da je Upravni sud stranački sud. "Na koga je mislio? Ajmo stvari postaviti realno, kada se mijenjao zakon o sudovima, nitko nije mogao reći tko će biti predsjednik ili predsjednica, nitko nije mijenjao zakon da bi pritiskao aktualnog predsjednika. Ta teza je promašena i lako oboriva. Treba poštovati proceduru", napomenuo je.

Komentirao je Milanovićev prijedlog za predsjednika Vrhovnog suda.

"Što se tiče Dobronića, nemamo apriori ništa protiv njega. Mi smo otvoreni da vidimo njegov program. Kada vidimo njegove reference, kakav će biti program, nakon toga ćemo donositi odluke", kazao je.

"Vidjet ćemo, ja nemam ništa protiv. Ja bi mogao reći da je to briljantno. Predsjednik Vlade je porijeklom s Hvara, baš kao i ministar zdravstva. Ako bude i predsjednik Vrhovnog suda porijeklom s Hvara, ja ću reći da je to odlično, s mog zavičajnog kuta to je pjesma od izbora, bolje nego što bi ja sam", rekao je premijer.

"Da nema ovog zakonskog para protuustavnog rješenja kojim se u biti želi prikliještiti predsjednika Republike, ja bih vjerojatno razgovarao sa šefom najjače stranke – a to je u ovom slučaju šef HDZ-a – da se preliminarno i preventivno dogovorimo".

Smatra da mu se na ovaj način nameće "farsa od javnog poziva". "Kako da onda razgovaram sa šefom HDZ-a? Da dva puta radim budalu od sebe i od ljudi? Pa dosta je jednom", kazao je. Dobronić je odličan sudac, nepotkupljiv, nestranački, ispunjava sve uvjete, ustvrdio je nadalje. O tome je, kako je rekao, "bez ironije" spreman razgovarati s Plenkovićem.

"Ja ne mogu drukčije. Ecce Homo. Tu ti je čovjek, hoćeš-nećeš. Natjerao si me na javni poziv, organizirali ste i svoj stranački Ustavni sud da donese takvo rješenje. Na meni je jedino da kažem konkretno", ustvrdio je Milanović. Na novinarsko pitanje je li možda sada pravo vrijeme da Plenković i on "zakopaju ratne sjekire", Milanović je kazao kako on s time "nema problema".