Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjeluje na Dubrovnik Forumu 2021. (Post)-Pandemic Geopolitics - Together in a World Apart, koji se održava 9. i 10. srpnja u Dubrovniku.

Ovogodišnji forum posvećen je utjecaju pandemije na geopolitičke odnose i globalnu ekonomiju.



Sudjelovat će deset ministara vanjskih poslova, visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell, visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt, povjerenica Europske komisije Dubravka Šuica te predstavnici međunarodnih organizacija.



Na marginama Foruma, predsjednik Vlade imat će više bilateralnih sastanaka.



Uz predsjednika Vlade na Dubrovnik Forumu bit će Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova, Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja, Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta te Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija.