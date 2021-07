Dok sam ja predsjednik, Hrvatska više neće popuštati oko prava Hrvata u BiH, rekao je Zoran Milanović u intervjuu objavljenom u subotu uoči posjeta toj zemlji i tamošnjim Hrvatima za koje je rekao da su konstitutivan narod i moraju moći birati svoje predstavnike u vlasti bez preglasavanja.

Milanović na poziv Sveučilišta u Mostaru stiže u nedjelju u prvi posjet BiH otkako je izabran za predsjednika. Ondje će održati predavanja studentima, susresti se s vodstvom HNS-a BiH te lokalnim dužnosnicima u Vitezu, Mostaru, Ljubuškom, Livnu i Tomislavgradu.

U intervju za Večernji list BiH objasnio je da je prigodom nedavnog završnog communiquea NATO-a inzistirao na spominjanju Daytonskog sporazuma budući da je njime zajamčena konstitutivnost hrvatskoga naroda u BiH kao jednog od triju jednakopravnih, te zemlji omogućen put k EU.

"Hrvati su brojčano danas najmalobrojniji narod u BiH, ali to što su brojčano u manjini ne znači da su nacionalna manjina u BiH, niti će to ikada postati", ustvrdio je.

Inzistirao je na poštivanju Daytonskog sporazuma.

"Svima bi bilo u interesu da se poštuje Daytonski sporazum jer smatram kako njegovim poštivanjem BiH može i mora postati uređena država koja će moći nastaviti put prema EU. Hrvatska to snažno podupire i želi vidjeti BiH u EU", rekao je.

Ocijenio je važnim što su se oko dokumenta NATO-a premijer i hrvatska diplomacija priključili njegovom tvrdom stavu oko Hrvata u BiH.

"Hrvatska, dok sam ja predsjednik Republike, neće više popuštati, neće stati na pola puta ili prikloniti se jačem", istaknuo je.

Izborna reforma u BiH

U NATO-ovu dokumentu spomenuta je i potreba izborne reforme, rekao je Milanović te istaknuo da ona mora rezultirati legitimnim političkim predstavljanjem.

"Pravo da biraš svog predstavnika temelj je svake demokracije, pa tako treba biti i u BiH. Ne vidim tko bi imao nešto protiv prava Hrvata u BiH da sami biraju svoje predstavnike", istaknuo je.

Ocijenio je neprihvatljivim dosadašnju praksu preglasavanja tamošnjih Hrvata u Predsjedništvu BiH te najavama dijela bošnjačkih stranaka kako bi slično mogli napraviti i u gornjem, nacionalno koncipiranome Domu naroda.

Predsjednik Milanović pri tome je upozorio da je Daytonom upravo predviđeno da tri naroda imaju svoje predstavnike u Predsjedništvu i Domu naroda.

"Za Hrvatsku, to kažem kao predsjednik Republike koja ima ustavnu obvezu brinuti se o Hrvatima u BiH, neprihvatljivo je da BiH bude država u kojoj će se provoditi nečiji eksperimenti, a pogotovo ne na štetu Hrvata“, rekao je hrvatski predsjednik.

Po njegovim riječima Hrvatska kao potpisnica ima obvezu pratiti provedbu Daytonskog mirovnog sporazuma.

"Srebrenica je sumrak europske civilizacije"

Upitan za komentar kritike koje se mogu čuti u dijelu bošnjačkih medija što posjet BiH počinje 11. srpnja kada se obilježava dan genocida u Srebrenici, predsjednik Milanović je izrazio sućut obiteljima žrtava.

"Bio je to sumrak europske civilizacije i nedopustivo je da se tragedija tisuća obitelji žrtava stalno produbljuje pokušajima relativiziranja ili čak negiranja srebreničkoga genocida. Nažalost, tome svjedočimo i danas, a to je bolnije i poraznije od činjenice da svi pravi krivci do danas nisu kažnjeni", rekao je hrvatski predsjednik.