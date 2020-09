Premijer Andrej Plenković komentirao je nove optužbe koje je na račun njega iznio predsjednik Zoran Milanović.

Premijer Plenković prisustvovao je svečanom otvorenju Europskog tjedna sporta, koji će se od 23. do 30. rujna održati u svim zemljama Europske unije. Komentirao je nove optužbe koje su stigle od strane predsjednika Milanovića.

"Ne bih rekao da sam nervozan. Što se tiče bjesnoće, nedaj Bože, to je još jedna zarazna bolest, dosta nam je COVID-19. Nadam se da je on (Zoran Milanović, op.a.) dobro jer kad netko dobije bjesnoću, to su vrlo neugodni simptomi. Idući tjedan je Svjetski dan borbe protiv bjesnoće, nadam se da on nema nekih ozbiljnijih posljedica nego da se figurativno još jednom izražava", kazao je Plenković.

"Bjesnoća je jedna vrlo neugodna i zarazna bolest s vrlo ozbiljnim posljedicama", našalio se Plenković.

"Ne znam koji je to kamenčić u cipeli koji ga muči. Netšo ga očito muči, ja ne znam točno što je to. Danas je veliki broj pravnih stručnjaka, od samog DORH-a koji je dao jasno priopćenje, Ustavni stručnjaci, stručnjaci Kaznenog prava - objasnio da, ako je u tijeku neka istraga ili izvidi, temeljem našeg zakon o tome zna samo DORH, USKOK i policija. U fazi izvida nemaju što o tome znati u izvršnoj vlasti", dodao je Plenković.

Radi na drugačiji način

"Ja radim na drugi način, drukčije doživljavam trodiobu vlasti. Znam jako dobro što je čija nadležnost. Između ostalog, generalna zabrinutost o tome tko upravlja državom... Državom upravljaju institucije, upravlja Vlada. Imamo povjerenje u ljude koji rade u nadležnim institucijama. Država funkcionira, proračun je tu, financije su tu, plaće su tu, mirovine su tu... sve funkcionira", objasnio je Plenković.

Za svađu putem medija s predsjednikom Milanovićem kaže da je - nema. "Nema naše svađe. Ja govorim ono što mislim cijelo vrijeme, vodi jednaku politiku", kazao je Plenković.

"To je različito poimanje trodiobe vlasti, poimanje pozitivnih zakonskih propisa i velika razlika u poimanju toga kako ja radim posao predsjednika Vlade, a kako je to on radio", dodao je Plenković.

"On fundamenalno griješi. Njegov tadašnji ministar Ostojić jučer je rekao isto što i ja - nema nedodirljivih, zaštićenih, nema prezimena koja se ne diraju, nema onih koji su u nekoj stranci... moji suradnici rade posao. To je pristup ove Vlade koja se bori protiv korupcije", naveo je Plenković.

"Postoji predmet koji se odnosio na Milanovićeve savjetnike. Zamolio sam da se pogleda ima li još nekih čudnih stvari i vidjelo se da ima. Što da radim kao predsjednik Vlade, a to mi se događa ispred vrata? To je de facto prijava kaznenog djela", naveo je Plenković.

Kazao da je bijesan i ljutit

Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović ustrajao je u tvrdnji da je premijer Andrej Plenković trebao biti informiran o provođenju istrage, a poručio mu je da nije nervozan, već bijesan i ljutit.

Smatra da je premijer čuvar državnih tajni i da nema informiranijeg čovjeka od premijera. I ministra unutarnjih poslova.

"Ne smiju utjecati na postupak, ali moraju znati. Ako već nije znao jer su se stvari odvijale filmskom brzinom, možda nije bio dostupan, ali je kasnije trebao biti informiran. To dovodi u pitanje njegov ugled, to je skandal jer premijer nije brifiran", nabrojio je šef države.