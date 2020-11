Održana je sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost. Premijer Andrej Plenković izjavio je kako je to bio sjajan sastanak.

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost krenut će u sjedište HDZ-a gdje će na sjednici Predsjedništva stranke analizirati rezultate unutarstranačkih izbora.

Kako je rekao, 31,5 posto članova je izašlo na unutarstranačke izbore. "Ovi izbori pokazuju da smo, uoči lokalnih izbora iduće godine, osigurali svojim članovima unutarstranački legitimitet svih lokalnih organizacija čime će krenuti cijeli proces priprema za lokalne izbore", rekao je Plenković.

"Danas ćemo raspraviti i aktualni tjedan, sutra je na dnevnom redu rasprava o izmjenama Ovršnog zakona, u srijedu se glasa povjerenje ministru Čoriću i izglasava proračun, u četvrtak je na dnevnom redu porezna reforma", kazao je Plenković.

Na Predsjedništvu, Nacionalnom vijeću i Klubu zastupnika @HDZ_HR o daljnjoj borbi protiv #COVID19, usvajanju proračuna za 2021. te unutarstranačkim izborima na lokalnoj razini koji su se jučer održali, uz poštivanje svih epidemioloških mjera. pic.twitter.com/kqIzvV1mEI — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) November 23, 2020

Nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost

O sjednici VNS-a i razgovoru s predsjednikom Milanovićem kazao je da je objavljeno priopćenje sa sjednice.

"Dok smo dolazili ovdje objavljeno je priopćenje sa sjednice koje reflektira kratki rezime sastanka. Usvojene su smjernice rada sigurnosno-obavještajnih agencija, data je suglasnost suradnji s pojedinim službama nekih drugih zemalja, što su službe predložile, raspravljena je situacija koja se odnosi na radikalizaciju u društvu, osuđen je napad na Banske dvore 12. listopada, konstatirano je konsezusom da je riječ o djelu s obilježjem terorizma. Bio je to jednoglasan zaključak", rekao je Plenković.

Na pitanje novinara je li bilo kritika predsjednika Milanovića, rekao je: "Ne, ta je tema apsolvirana". Na pitanje o tome je li se Milanović sad usuglasio da je napad na Markovom trgu imao elemente terorizma jer prije to nije mislio, odgovorio je: "Točno, zato sam to i naglasio. Malo, pomalo...".

"Imamo suglasje oko položaja Hrvata u BiH, zajedničkih napora oko jačanja prava Hrvata kao konstitutivnog naroda, osobito kod biranja predstavnika Hrvata u predsjednička tijela BiH kao i zalaganja za prava Hrvata u Srbiji i Crnoj Gori", objasnio je Plenković.

"Raspravljalo je nas 12 ili 13, koliko nas je bilo. Što se tiče predviđenog dnevnog reda, donijeli smo priopćenje i to je bilo to", dodao je Plenković. "Nije to format sastanka na kojem imate svađe ili nešto, prolazi se točka po točka", rekao je.

Nije htio odgovarati na pitanja o tome kako je protekao sastanak na kojemu je bio prisutan i predsjednik RH Zoran Milanović. "To je bio sjajan sastanak", rekao je Plenković.

Naveo je i da nije bilo rukovanja. "Po tom pitanju smo konzistentni", dodao je Plenković.

Nakon višetjednog javnog prepucavanja za istim stolom su se našli predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. U Banskim dvorima održala se sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Plenković je u nedjelju rekao da će sjednica trajati dva, tri sata. Rekao je i da od sjednice ne očekuje ništa osim da se rasprave točke dnevnog reda i da se nakon toga izda priopćenje o tome.