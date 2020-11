HDZ bira novo vodstvo općinskih, gradskih i županijskih organizacija te HDZ-a Grada Zagreba. Premijer Plenković komentirao je kandidature nekih članova stranke i sjednicu VNS-a predviđenu za sutra.

Ukupno 209.271 član s pravom glasa na ukupno 576 biračkih mjesta, od čega u Gradu Zagrebu njih 17, po načelu jedan član jedan glas, bira novo vodstvo općinskih, gradskih i županijskih organizacija te HDZ-a Grada Zagreba.

Od političke karijere, iako pod istragom Uskoka, ne odustaje bivši ministar i politički tajnik HDZ-a Lovro Kuščević. Kandidirao se za predsjednika HDZ-ove općinske organizacije Nerežišća.

Njegovu kandidaturu komentirao je u nedjelju premijer Plenković.

"Koliko sam ja shvatio on je jedini kandidat". Na konstataciju da je Kuščević USKOK-ov okrivljenik, Plenković je rekao:

"Ima sva prava da se kandidira. Koliko sam ja shvatio, Lovro je dolje jedini kandidat, i to na poticaj članstva. Nije on za ništa još kriv i ima sva prava da se kandidira. Ako se nitko nije htio kandidirati…to je sve", izjavio je Plenković koji je komentirao i sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost koja će se održati u ponedjeljak.

"Bit će sastanak po uobičajenom dnevnom redu. Ništa ne očekujem, očekujem da raspravimo točke dnevnog reda i da se nakon toga izda priopćenje o tome", izjavio je.

Na pitanje hoće li sve biti po epidemiološkim mjerama te provjetrava li se prostor, Plenković je rekao:

"Non stop je otvoreno sve, mi to držimo non stop otvoreno, luftamo, kako ne", rekao je premijer.